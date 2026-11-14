به گزارش خبرنگار مهر، نرگس دستیار ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان تالش، با تأکید بر ضرورت تحول در نظام تعلیم و تربیت، توسعه آموزش‌های مهارتی، ساماندهی املاک آموزشی و تقویت مشارکت خانواده‌ها را از اولویت‌های مهم این مجموعه عنوان کرد و با اشاره به وضعیت توزیع دانش‌آموزان در شاخه‌های تحصیلی اظهار کرد: ۶۳ درصد دانش‌آموزان در شاخه نظری و ۳۶ درصد در شاخه فنی و حرفه‌ای تحصیل می‌کنند؛ موضوعی که ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی و هدایت تحصیلی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و نیازهای بازار کار را دوچندان می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در حوزه مولدسازی املاک آموزش و پرورش تصریح کرد: صددرصد منابع حاصل از مولدسازی به همان شهرستان بازمی‌گردد و این فرصت ارزشمندی برای تأمین منابع و ارتقای فضاهای آموزشی مناطق است.

دستیار با بیان اینکه تاکنون ۷۰ درصد املاک آموزش و پرورش تالش سنددار شده‌اند، افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده در زمینه تثبیت مالکیت املاک، تاکنون تنها دو مورد برای مولدسازی ارسال شده است که این میزان با ظرفیت موجود تناسب ندارد و باید با نگاهی ویژه، شناسایی و معرفی املاک واجد شرایط با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با تأکید بر اقدامات دولت در مسیر ارتقای نظام آموزشی کشور خاطرنشان کرد: اقدامات مؤثری در راستای بهبود شرایط آموزش و پرورش انجام شده و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مدیریتی برای رفع مشکلات و توسعه خدمات آموزشی باید با قوت ادامه یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان همچنین با اشاره به پیگیری‌های نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ ساختار جدید وزارت آموزش و پرورش گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و در چارچوب ساختار جدید وزارتخانه، موضوع راه‌اندازی اداره آموزش و پرورش در بخش اسالم دنبال می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای خدمات آموزشی و تسهیل امور اداری فرهنگیان و دانش‌آموزان این منطقه باشد.

دستیار در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به عملکرد استان در اجرای طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) اظهار کرد: گیلان در اجرای این طرح در شمار سه استان برتر کشور قرار دارد و این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت و تلاش مجموعه تعلیم و تربیت استان در حوزه مراقبت و حمایت اجتماعی از دانش‌آموزان است.

وی نقش انجمن‌های اولیا و مربیان را در تحقق اهداف آموزشی و تربیتی بسیار مهم دانست و افزود: خانواده‌ها یکی از ارکان اصلی نظام تعلیم و تربیت هستند و برای ارتقای کیفیت مدارس باید سهم مشارکت و حضور مؤثر اولیا در برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های آموزشی و تربیتی افزایش یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در ادامه با تجلیل از ایستادگی و همراهی جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان در شرایط دشوار جنگی کشور بیان کرد: جامعه فرهنگی و دانش‌آموزی در سخت‌ترین شرایط نیز برای ایران حضور داشتند و پای مسئولیت و تعهد ملی خود ایستادند.

وی با اشاره به شهادت دانش‌آموزان، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز میناب، تأکید کرد: داغ شهدای دانش‌آموز تا ابد بر سینه ملت ایران و جامعه فرهنگیان باقی خواهد ماند و یاد و خاطره این عزیزان هیچ‌گاه از حافظه تاریخی آموزش و پرورش پاک نخواهد شد.

دستیار با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی گفت: بهسازی مدارس قدیمی و نوسازی فضاهای فرسوده از جمله اولویت‌های آموزش و پرورش است و تلاش می‌کنیم با پیگیری و برنامه‌ریزی، شرایط فیزیکی مدارس را بهبود بخشیده و محیطی ایمن‌تر و مناسب‌تر برای تحصیل دانش‌آموزان فراهم کنیم.

وی همچنین از حرکت آموزش و پرورش گیلان به سمت توسعه تعاملات با بخش صنعت خبر داد و افزود: همکاری با شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌های تولیدی برای توسعه رشته‌های جدید و تقویت آموزش‌های مهارتی در دستور کار قرار دارد تا دانش‌آموزان علاوه بر برخورداری از آموزش‌های نظری، مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه را نیز فرا بگیرند.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در پایان بر ضرورت هم‌افزایی مسئولان، خانواده‌ها و مجموعه‌های اقتصادی و صنعتی برای ارتقای کیفیت آموزش تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهرستانی، توسعه آموزش‌های مهارتی، نوسازی مدارس و افزایش مشارکت اجتماعی می‌تواند مسیر تحقق عدالت آموزشی و ارتقای نظام تعلیم و تربیت را هموارتر کند.