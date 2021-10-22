گره زدن آب شرب هوراند به سد عمارت غیرمنطقی است

حسین حاتمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع جیره‌بندی آب شرب در شهر هوراند اظهار داشت: کمبود آب شرب تنها مختص شهرستان هوراند یا سایر مناطق قره‌داغ نیست، بلکه اکثر استان‌های کشور با بحران کم‌آبی مواجه‌اند.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه منتظر باشیم تا سد عمارت تکمیل شود و بتوانیم از این طریق آب شرب هوراند را تأمین کنیم پروسه‌ای زمان‌بر است و حقیقتاً نمی‌توانیم منتظر بمانیم.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر این‌که آیا برای تأمین آب شرب هوراند اقدامی صورت می‌گیرد؟ گفت: ما مدیران استانی را مسئول تأمین آب شرب هوراند می‌دانیم و از آن‌ها خواسته‌ایم تا نسبت به حل بحران کم‌آبی هوراند چاره اندیشی کنند هرچند اگر به تکمیل سد عمارت برای تأمین آب شرب هوراند امیدوار باشیم این مشکل حل نخواهد شد.

حاتمی بابیان این‌که به گزینه‌های مختلف برای تأمین دائمی آب شرب شهرستان هوراند فکرهایی کرده‌ایم، یادآور شد: در حال آب شرب هوراند با روش‌های مختلفی تأمین می‌شود، ولی به هر حال باید برای حل دائمی این مشکل راهکار اساسی پیدا کنیم.