  1. سیاست
  2. مجلس
۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۳:۰۳

مالک شریعتی:

نگرانی از تامین گاز زمستان /«مصارف خانگی و خودرویی»کنترل شود

نگرانی از تامین گاز زمستان /«مصارف خانگی و خودرویی»کنترل شود

عضو کمیسیون انرژی گفت: در بودجه۱۴۰۰ پیش بینی کردیم مصارف خانگی و خودرویی ، گاز ساماندهی شود و از دولت انتظار اجرا و نظارت دقیق داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت: از تامین گاز زمستان نگرانی هست، اما امیدواریم که با تدابیر مختلف ازجمله واردات از ترکمنستان، از مشکل عبور کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: شورای عالی انرژی جایگاهی مهم، اما فعلا ناکارآمد است؛ چون دبیرخانه اش در سازمان برنامه است. اگر دبیرش در جایگاه معاون رئیس‌جمهور بنشیند، سیاستگذاری انرژی یکپارچه می شود.

وی همچنین در توئیتی دیگر، نوشت: از توزیع روزانه ۶ هزارتن گازمایع داخل کشور (بجز صادرات)، یک سوم به محل مصرف برنامه ریزی شده رسیده، مابقی یا بطور غیراستاندارد در خودروها استفاده شده یا قاچاق می شود.

شریعتی تاکید کرد:در بودجه۱۴۰۰ پیش بینی کردیم مصارف خانگی و خودرویی ساماندهی شود و از دولت جدید انتظار اجرا و نظارت دقیق داریم.

کد مطلب 5333566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها