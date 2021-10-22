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کد مطلب 5333586
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  2. هنر
۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۳:۴۵

آیا فصل سوم «گاندو» ساخته می‌شود؟

آیا فصل سوم «گاندو» ساخته می‌شود؟

پاسخ بازیگران سریال گاندو به سوالی در مورد ساخت فصل سوم این سریال را مشاهده می کنید.

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    نظرات

    • IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
      11 4
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      ما کاری به شکست های امنیتی منجر به اتفاقات نطنز و ترور هسته ای ها و .....نداریم ما فقط در مورد حمله به یک طیف سیاسی خاص فیلم می سازیم درست است که هیچ چیز نداریم ولی خدا رو شکر امنیت داریم (البته ما و گرنه شهدای هسته ای امنیت هم نداشتن)
    • محمد ثانوی گروسی IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
      6 11
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      با سلام فکر نمیکنم دیگه احتیاجی به ساختن قسمتهای بعدی این سریال باشه چون هدف سازندگان این سریال تخریب و حمله و از میدون بیرون کردن مذاکره کنندگان هسته ای بود که به این مهم رسیدند.الان که همه خوبن
      • علیرضا IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱
        7 0
        اقای گروسی .. نه اینکه در 8 سال گذشته تیم مذاکره کننده اقتصاد ارمانی ساختند که شما با این نظرتون حمایت می کنید ازشون .. بلایی که این تیم و اقتصاد دان های دولت 8ساله بر سر سفره مردم اوردند حداکثر دو تا 8سال زمان میبره که جمع بشه این گند کاری لطفا مطالعاتتون در زمینه تاریخ رو بیشتر کنید.
    • رها IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      28 1
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      لطفا فصل سوم ساخته شود
    • IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۷
      15 1
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      تا اتفاقات امنیتی در ایران است فیلم های مثل گاندو باید ساخته شود
      • شهیده IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
        16 0
        تااخر پشت گاندو هستیم و ازش حمایت میکنیم به کوری چشم دشمنان #اتحادگاندو❤️
    • فرهاد IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
      9 1
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      سلام .خداقوت به تمام بازیگران و دست اندرکاران این مجموعه زیبا و جذاب ،امید که این سریال ادامه دار باشد .انشاءالله با حضور شخصیت محمد دل ما شاد شود .❤❤❤❤❤❤
    • امیر یاورزاده IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
      2 0
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      با سلام فیلم عالی بود خیلی تاثیر گذار بود لطفا نقش محمد. حذف نکنید
    • نرگس IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
      1 0
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      پایانبندی فیلم خیلی بد بود این فیلم باید حتما حتما فصل 3 داشته باشه ای کاش آقای جواد افشار فصل 3 این سریالو بسازن

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