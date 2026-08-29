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کد مطلب 6931036
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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

رئیس‌جمهور: واردات و صادرات ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است

رئیس‌جمهور: واردات و صادرات ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است

پزشکیان رئیس‌جمهور در گفتگوی تلویزیونی گفت: به علت تحریم ها واردات و صادرات ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است.

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