دریافت 3 MB کد مطلب 6931036 https://mehrnews.com/x3cVKK ۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳ کد مطلب 6931036 فیلم سیاست فیلم سیاست ۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳ رئیسجمهور: واردات و صادرات ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است پزشکیان رئیسجمهور در گفتگوی تلویزیونی گفت: به علت تحریم ها واردات و صادرات ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است. کپی شد مطالب مرتبط برنامه دولت مهار تورم، رونق تولید، وفاق ملی و دیپلماسی عزتمندانه است پیام تشکر و قدردانی رئیسجمهور از رهبر معظم انقلاب اسلامی پیروز تفاهمنامه اسلام آباد با نظر داخلیها و خارجیها ایران است برچسبها رئیسجمهور مسعود پزشکیان صادرات و واردات
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