احتکار و گرانفروشی برخی تولیدکنندگان قابل پذیرش و توجیه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا جوکار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر قدس ضمن تبریک ایام سالروز ولادت پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) با اشاره به وقایع رخ داده در روز ولادت پیامبر خاتم (ص) و بشارت بعثت ایشان در این زمان، اظهار داشت: ولادت پیامبر اکرم (ص) و تقارن ولادت امام صادق (ع) با ولادت ایشان را از جمله وقایع تحول‌ساز بوده است.

وی با اشاره به اینکه همه کسانی که به رسول‌الله اعتقاد دارند باید در مقابل جبهه دشمن در کنار هم بایستند و بجنگند، افزود: با اینکه بگوییم شیعه و سنی برادر هستند و مراسم تشکیل دهیم وحدت درست نمی‌شود چرا که وحدت میان مسلمانان یک راهبرد است و جمهوری اسلامی ایران نسبت با سایر کشورها با سیاست‌های راهبردی برخورد می‌کند و در مقابل توطئه استکبار جهانی و تفرقه میان مسلمان‌ها ایستادگی می‌کند.

امام جمعه شهر قدس با تاکید بر اینکه باید به سمت سیره پیامبر (ص) حرکت کنیم بیان داشت: پیامبر نمونه و الگوی کامل اخلاقی درست است و از ویژگی‌های ایشان می‌توان به رفتار نیکو با خویشاوندان، صبوری در تحقق حق، مدیریت در خشم و عصبانیت‌ها، بخشش و انصاف داشتن و عدالت ورزی اشاره کرد.

جوکار با اشاره به شعار سال که حمایت از تولید و رفع موانع تولید است عنوان داشت: این که برخی شروع به احتکار و گران فروشی می‌کنند اصلاً قابل توجیه و پذیرش نیست و برخی تولیدکنندگان داخلی قدردان حمایت رهبری در خصوص حمایت از تولید داخلی نبوده و دست به احتکار و گران فروشی کالاهای خود کردند و به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان توصیه می‌شود قدر این حمایت را بدانند و دستگاه قضائی قاطعانه با این مسئله برخورد کند.

وی با اشاره به جریان کاپیتولاسیون و ایستادگی امام راحل در مقابل آن گفت: دشمن از روز اول درصدد تسلط بر ما و دینمان بود، به همین منظور کاپیتولاسیون را در مجلس دیکته‌شده طاغوتی، به شکل قانون تصویب کردند اما امام راحل علیه این قانون استعماری سخنرانی کردند که پس از آن به ترکیه تبعید شدند، این واقعه منشأ و سرآغاز انقلاب بود.