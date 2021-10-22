مفقود شدن ۸ کوهنورد در منطقه «افجه» لواسان

شاهین فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، از مفقود شدن ۸ نفر از کوهنوردان در قله ریزان منطقه افجه بخش لواسانات خبر داد و اظهار داشت: تیم‌های عملیاتی هلال احمر استان تهران از شب گذشته در حال جست‌وجوی کوهنوردان هستند و عملیات همچنان ادامه دارد.

فتح: در تشریح جزئیات بیشتر گفت: در ساعت ۱۸ روز پنجشنبه، ۲۹ آذر ۱۴۰۰، هشت نفر از کوهنوردان در قله ریزان منطقه افجه بخش لواسانات مفقود شدند که گزارش این مفقودی، ساعت ۲۱:۳۴ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان تهران اعلام شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش، یک تیم پنج نفره جست‌وجو و نجات از پایگاه امداد و نجات کوهستان دربند به منطقه اعزام و عملیات جست‌وجو در مناطق دشت هویج، یال غربی آتش کوه به سمت قله آغاز شد که این عملیات تا ساعت ۶ بامداد امروز ادامه داشت اما متأسفانه در محل‌های اعلامی از قبل، هیچکدام از کوهنوردان پیدا نشده و ارتباطی با این ۸ نفر حاصل نشده است.

فتحی بیان کرد: امروز سه تیم عملیاتی دیگر از جمعیت هلال احمر استان تهران و سه تیم هم از هیأت کوهنوردی استان تهران به منطقه احتمالی حضور کوهنوردان اعزام شدند تا عملیات جست‌وجو مجدداً آغاز شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران افزود: تیم واکنش سریع هلال احمر استان تهران نیز دقایقی قبل در سازمان امداد و نجات مستقر و همراه تیم امداد هوایی همراه با بالگرد به منطقه احتمالی حضور کوهنوردان اعزام و عملیات جستجو هوایی آغاز شده و اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.