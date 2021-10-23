۱۸ بیمار کرونای مثبت در سمنان بستری شدند

نوید دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در ۲۴ ساعت منتهی به جمعه ۱۸ بیمار مثبت جدید مبتلا به کووید -۱۹ در شهرستان‌های تابعه دانشگاه و در مراکز درمانی بستری شدند، تاکید کرد: از ابتدای شیوع بیماری کرونا تاکنون ۴۵ هزار و ۸۹۲ مورد مثبت بیماری کرونا بر اساس معیارهای تشخیصی قطعی در مجموعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان شناسایی شده‌اند.

وی با بیان اینکه از ابتدای شیوع بیماری کرونا تاکنون به ۱۰ هزار و ۱۲۷ نفر از جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان بستری شدند، ابراز کرد: ۳۵ هزار و ۷۶۵ بیمار نیز در همین بازه زمانی و مکانی، به صورت سرپایی شناسایی شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه میانگین روزانه ۳۰ بیمار جدید کرونایی در بیمارستان‌های این دانشگاه بستری می‌شوند، گفت: موارد بهبودی و ترخیص بیماران مبتلا به کووید ۱۹ از ابتدای بروز و شیوع بیماری در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان به هشت هزار و ۹۷۳ نفر رسیده است.

دانایی با بیان اینکه رعایت فاصله گذاری اجتماعی و همچنین استفاده از ماسک و دوری از تجمعات اهمیت دارد، تاکید کرد: بیش از ۸۲ درصد جمعیت تحت پوشش دانشگاه حداقل یک دز واکسن کرونا دریافت کرده‌اند.

وی افزود: در آخرین رنگ بندی اعلام شده همزمان با صبح شنبه سمنان و دامغان همچنین گرمسار نارنجی و بقیه شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان زرد هستند.

به گزارش مهر، استان سمنان دارای دو دانشگاه علوم پزشکی در سمنان و شاهرود است که در شاهرود نیز وضعیت شکننده و روزانه هشت الی ۱۲ نفر روزانه تست مثبت و قطعی کرونایی بستری می‌شود. همچنین شاهرود در وضعیت نارنجی و میامی در وضعیت آبی هستند.