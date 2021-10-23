صلیب سرخ جهانی: ما برای حل بحران افغانستان کافی نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، صلیب سرخ جهانی از جامعه بین الملل خواست با حاکمان جدید افغانستان تعامل داشته باشد چرا که امدادگران به خودی خود از پس مواجهه با بحران انسانی این کشور برنمی آیند.

به گفته «رابرت ماردینی» مدیرکل کمیته بین المللی صلیب سرخ، این نهاد از بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، تلاش های خود را در این کشور افزایش داده است با این حال، وی یادآوری کرد که حمایت جامعه بین الملل که رویکردی محتاطانه در قبال طالبان اتخاذ کرده است، در راستای تأمین خدمات حیاتی ضروری است.

به گفته ماردینی، همکاری سازمان های بشردوستانه فقط به رفع کوتاه مدت مشکلات منجر می شود. سازمان ملل روز پنجشنبه از ایجاد صندوقی برای تأمین وجه نقد برای مردم افغانستان خبر داد حال آنکه ماردینی می گوید این فقط نیاز 3 ماه افغان ها را برآورده می کند.

سازمان ملل پیشتر هم از جامعه جهانی خواسته بود به دنبال راه حلی برای رفع مشکل اقتصادی افغانستان باشد و درباره وقوع بحران انسانی در این کشور هشدار داده بود.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه هم از درخواست طالبان برای آزادسازی دارایی‌های افغانستان در خارج از کشور حمایت کرد و از کشورهای غربی خواست تا دارایی‌های مالی افغانستان را از حالت مسدودی در بیاورند.

پوتین که در نشستی در سوچی حضور داشت، گفت: کشورهای غربی مسئولیت اصلی آنچه را که در افغانستان رخ می‌دهد، بر عهده دارند.

به گفته پوتین، مسئولیت اصلی بابت آنچه که در افغانستان اتفاق می‌افتد، بر گردن کشورهایی است که ۲۰ سال در افغانستان حضور داشتند و در این کشور می‌جنگیدند و نخستین چیزی که آنها باید انجام دهند، این است که دارایی‌های خارجی افغانستان را برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی این کشور، آزاد کنند.