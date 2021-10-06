به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه هفتاد و دومین نشست کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان، پیتر مائورر رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ و فیلیپو گرندی کمیسرعالی پناهندگان، گزارشی از آخرین اقدامات این سازمان در راستای رسیدگی به بحران بشردوستانه در افغانستان ارائه کردند.

اسماعیل بقائی هامانه، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل در ژنو در این نشست طی سخنانی بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر که همه مردم افغانستان شامل همه اقوام و مذاهب را نمایندگی کرده، حقوق بشر را محترم شمرده و رفتاری مبتنی بر حسن همجواری با کشورهای همسایه داشته باشد، تأکید کرد.

وی همچنین به تبعات منفی مداخلات نظامی در افغانستان اشاره کرده و افزود: مردم افغانستان در چنین شرایطی شایسته درک و حمایت بین المللی هستند. در افغانستان هیچ کمک بشردوستانه ای جایگزین ایحاد صلح و ثبات پایدار در افغانستان نخواهد شد و جامعه بین المللی باید مسئولیت خود را در خصوص حمایت از مردم افغانستان به درستی انجام دهند.

سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل در ژنو افزود: تبعات منفی تحریم‌های ظالمانه آمریکا ظرفیت کشورهای میزبان برای حمایت از پناهندگان افغان را تحت تأثیر قرار داده و مانع تحقق اصل همبستگی بشردوستانه در کمک به مردم افغانستان است.

بقائی هامانه تاکید کرد: تحریم‌ها یکجانبه موجب شده است که بسیاری از تلاش‌های بازیگران بشردوستانه برای تأمین نیازها و مایحتاج آوارگان با مخاطرات جدی مواجه شود و عملاً در زمان مناسب در دسترس پناهجویان و بیجاشدگان قرار نگیرد.

وی یاداور شد: آمریکا اگر نمی‌تواند مشکلی را حل کند، لا اقل بیش از این آسیب نزند.

پیتر مائورر، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ ضمن ارائه گزارشی از سفر خود به افغانستان اظهار داشت اصل مهم در ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ارائه غیر مشروط این کمک‌ها است. وی افزود ما در تعاملاتی که با طالبان داشتیم از آنان خواسته‌ایم طوری عمل کننده که کمک‌ها و حمایت‌های بشردوستانه بین المللی به بهبود وضعیت زندگی مردم در افغانستان منتهی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن هشدار نسبت به وضعیت بسیار نامطلوب بشردوستانه در افغانستان خواستار کمک جامعه بین المللی برای جلوگیری از فروپاشی نظام بهداشت و سلامت و نیز تأمین حداقل مایحتاج غذایی برای مردم شد.

فیلیپو گرندی، کمیسیرعالی پناهندگان در این نشست ضمن ارائه گزارشی از سفر خود به پاکستان و افغانستان گفت اوضاع بشردوستانه در افغانستان شکننده و رو به وخامت است. ما ضمن درخواست برای افزایش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان باید برنامه ریزی کنیم که ارائه این کمک‌ها بتواند به صورت پایدار مشکلات بشردوستانه در افغانستان را مرتفع کند.

وی همچنین ضمن تأکید بر ضرورت تعامل با کلیه طرف‌ها در موضوع افغانستان، خواستار سرمایه گذاری و تأمین مالی سریع، بدون شرط از سوی حامیان مالی بین المللی شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از حمایت ایران از پناهندگان افغان بویژه در شرایط دشوار همه گیری کرونا، گفت لازم است تعهدات جامعه بین المللی جهت پشتیبانی ظرفیت ایران و پاکستان به عنوان میزبانان عمده پناهندگان افغان تقویت شود.

کمیسر عالی پناهندگان و رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در واکنش به سخنان سفیر ایران، تصریح کردند که تحریم‌ها نباید مانعی برای ارائه کمک حمایت‌های بشر دوستانه از پناهندگان و آوارگان ایجاد نماید و در وضع رژیم‌های تحریمی باید شرایط و استثنائات بشردوستانه به صورت جدی مد نظر قرار گیرد.

نشست جانبی گفتگو در خصوص افغانستان، در حاشیه اولین روز هفتاد و دومین نشست کمیته اجرایی کمیسیاری عالی پناهندگان در روز ۱۲ مهر ۱۴۰۰ با حضور سفرا و نمایندگان دائم کشورهای عضو کمیته اجرایی در ژنو برگزار شد و ۱۰ از نمایندگان دائم از جمله سفیر کشورمان نزد سازمان ملل در ژنو به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص بحران بشر دوستانه افغانستان پرداختند.

خاطر نشان می‌گردد کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان از ١٠٧ کشور عضو سازمان ملل تشکیل شده است و کشورمان از سال ١٩٥٥ عضو این کمیته است.