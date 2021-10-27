امیر قادر رحیم‌زاده فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت نیروی هوایی ارتش و در خصوص نقش شبکه پدافند هوایی کشور در این رزمایش گفت: شبکه پدافند هوایی در همه رزمایش‌هایی که برگزار می‌شود نقش پررنگ و فعالی دارد.

وی ادامه داد: در تمام رزمایش‌ها مانند رزمایش نیروی هوایی، با توجه به اینکه شبکه پدافند دید وسیعی نسبت به آسمان کشور دارد و بصورت لحظه‌ای رصد می‌کند، بنابراین از زمان پرواز پرنده‌های با سرنشین و بدون سرنشین هماهنگی‌های قبلی با شبکه یکپارچه پدافند هوایی انجام می‌شود.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی با تاکید بر حضور فعال شبکه پدافند هوایی در تمام رزمایش‌های نیروهای مسلح گفت: شبکه پدافند هوایی در همه رزمایش‌ها حضور فعال دارد و عملکرد پرنده‌های با سرنشین و بدون سرنشین را با دقت مورد پایش قرار می‌دهد تا اگر مشکلی برای آنها پیش آمد و یا در صحنه نبردهای واقعی جنگنده‌های دشمن خواستند وارد حریم هوایی شوند و جنگنده‌ها و هواپیماهای ما را تهدید کنند بلافاصله رهنمودهای لازم را به خلبانان ارائه و به آنها کمک کند.

امیر رحیم‌زاده بخش مهمی از مأموریت‌های نیروی هوایی ارتش را بحث گشت‌های هوایی و مأموریت‌های رهگیری دانست و گفت: نیروی هوایی به عنوان دست بلند شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور همیشه مورد استفاده قرار می‌گیرد و در زمانی که نیاز به شناسایی هواپیمایی که وارد حریم هوایی کشور می‌شود و یا در زمان رهگیری و درگیری شبکه یکپارچه پدافند هوایی و با دستوری که صادر می‌شود از پایگاه‌های مختلف نیروی هوایی، هواپیمای رهگیر به پرواز درآمده و در کنترل رادارهای پدافند قرار می‌گیرند تا به طرف هواپیمای دشمن هدایت شوند.

وی ادامه داد: پس از شناسایی هواپیماهای دشمن توسط خلبانان و با استفاده از تاکتیک‌های عملیاتی ویژه‌ی مختصِ خود خلبانان، ابتدا نسبت به شناسایی این پرونده‌ها اقدام و سپس در صورت نیاز نسبت به درگیری با آن و یا مجبور کردن آنها برای نشستن در فرودگاه‌ها اقدام می‌کنند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی انجام همه مأموریت‌ها و رزمایش‌ها را یک کار مشترک و هماهنگ با شبکه پدافند هوایی کشور دانست و افزود: نیروهای مسلح ما در انجام مأموریت‌های خود یک همکاری و هماهنگی بسیار نزدیک دارند و هیچ جدایی بین مأموریت نیروهای مختلف از جمله نیروی هوایی و قرارگاه پدافند هوایی خاتم وجود ندارد.

امیر رحیم‌زاده با اشاره به رصد و هماهنگی کامل نیروی هوایی و قرارگاه پدافند گفت: تمام لحظات عملیاتی نیروی هوایی از زمان برخاستن از روی باند تا زمان بازگشت و فرود در فرودگاه زیر دید رادارهای پدافند هوایی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به مأموریت‌های نیروی هوایی در ۲۴ ساعت شبانه روز و انجام پروازهای گشتی گفت: همه این پروازها با ارتباط با شبکه پدافند هوایی صورت می‌گیرد و اگر پرنده‌ای را مشاهده کنند نیز به شبکه یکپارچه پدافند هوایی اطلاع می‌دهند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور با اشاره به دستاوردهای کشورمان در حوزه مقابله با اهداف هوایی در بردهای مختلف گفت: در دفاع مقدس ما در حوزه مقابله با اهداف برد بلند مشکلاتی داشتیم زیرا در آن جنگ ما با دنیا طرف بودیم نه فقط رژیم صدام. در آن مقطع همه قدرت‌های جهان رژیم صدام را پشتیبانی می‌کردند و در بحث رهگیری، هواپیماهای برد بلند توانمندی‌های امروز پدافندی را نداشتند و با محدودیت‌هایی روبرو بودند.

امیر رحیم‌زاده افزود: امروز به انواع سامانه‌های موشکی و پدافندی مجهز شده‌ایم و متصور نیست که اهدافی بتواند به مرزهای هوایی کشور نزدیک شود که خارج از دید و تیر شبکه پدافند هوایی کشور باشد.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور با بیان اینکه قطعاً با هر نوع تهدیدی برخورد قاطع خواهیم کرد، گفت: ما توان دفاع از آسمان کشور را در خودمان به طور صد درصد می‌بینیم.

وی با اشاره به دستاوردها و توانمندی‌های کشور در حوزه پدافند گفت: ما در لایه‌های مختلف و تمام ارتفاع هایی که برای هواپیماها امکان نفوذ و ظهور وجود دارد، سامانه‌ها و تجهیزات پدافندی برای مقابله و واکنش قاطع در سازمان رزم شبکه پدافند هوایی داریم.