واشنگتن خواستار بازگشت کره شمالی به میز مذاکرات شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سونگ کیم»، نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی وارد سئول، پایتخت کره جنوبی شد.

گفته شده سفر نماینده آمریکا چند روز پس از شلیک موشک بالستیک جدید از زیردریایی توسط کره شمالی انجام می‌شود که انتقاد واشنگتن را به همراه داشت.

آمریکا پس از آزمایش بالستیک اخیر کره شمالی، خواستار بازگشت این کشور به مذاکرات با هدف خلع سلاح اتمی در ازای کاهش تحریم‌ها شده است.

نماینده آمریکا از کره شمالی خواسته است تا از تنش‌زایی بیشتر خودداری کرده و در گفت‌وگوی پایدار و اساسی شرکت کند. وی پس از ورود به کره جنوبی گفت که مشتاقانه منتظر است تا مذاکرات سازنده با همتای خود در سئول را ادامه دهد، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.

دو هفته پیش، «کیم جون اون» رهبر کره شمالی با رونمایی از موشک‌های هسته‌ای و دیگر تسلیحات اعلام کرده بود که آمریکا و کره جنوبی تنش‌ها را ایجاد می‌کنند. رهبر کره شمالی وعده داده است که برنامه‌های توسعه نظامی ارائه شده در کنگره حزب در ژانویه ۲۰۲۱ که شامل موشک‌های بالستیک میان قاره‌ای جدید، موشک هسته‌ای جدید بر روی زیردریایی و ماهواره شناسایی نظامی می‌شود را انجام می‌دهد.