به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین از افزایش و تقویت همکاری ها با کره شمالی در آینده خبر داد.

رئیس جمهور چین در پاسخ به نامه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به وی به مناسبت ۷۲ مین روز ملی این کشور بر تلاش ها برای تقویت روابط دوجانبه تأکید و بر تمایل پکن در خصوص ارتقای روابط به «سطح جدیدی» تصریح کرد.

سخنان «شی جین پینگ» مقارن با سفر «سونگ کیم» نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی به کره جنوبی شده است.

سونگ بعد از گفتگوهایی با همتایان خود از ژاپن و کره جنوبی در واشنگتن در روز سه شنبه، از کره شمالی خواسته بود از تحریکات بیشتر خودداری نموده و وارد گفتگوهای پایدار شود.

کره شمالی شامگاه سه شنبه هفته گذشته اعلام کرده بود که یک فروند موشک بالستیک را با موفقیت از زیردریایی شلیک کرده است.