صندلی مدیرعاملی پرسپولیس به چه کسی می رسد؟/ صدری در انتظار حکم!

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در حالی آغاز شد که قهرمان پنج دوره متوالی این بازی همچنان در بلاتکلیفی مدیریتی است.

باشگاه پرسپولیس پس از استعفای جعفر سمیعی با نظر اعضای هیأت مدیره توسط مجید صدری به عنوان سرپرست اداره شد تا سرخ‌ها در حساس‌ترین شرایط خود در لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ با بحران مدیریتی کمتری روبرو شوند.

پرسپولیس در دوران صدری توانست استقلال تاجیکستان را شکست دهد و به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان راه پیدا کند اما این تیم برای بازی با الهلال دچار مشکلاتی نظیر تأخیر در ورود به کشور عربستان شد تا هواداران پرسپولیس شکست سه بر صفر سرخ‌ها مقابل الهلال به عدم انتخاب مدیرعامل باشگاه از سوی وزارت ورزش و جوانان ربط دهند.

صدری که در دوران ریاست خود در هیأت مدیره و در ادامه آن دوران سرپرستی باشگاه توانست با قرض گرفتن پول بخشی از بدهی‌های جاری را پرداخت کند تمام تلاش خود را برای انتخاب به عنوان مدیرعامل باشگاه می‌کند. او که همچنان چشم به گشایش‌های ارزی از سوی AFC بابت دریافت پاداش نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ و صعود به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا دارد برای پرداخت بدهی سنگین به گابریل کالدرون و خواکین مربیان پیشین این باشگاه دست به کار شده تا بتواند طلب آنها را تا پایان هفته پرداخت کند.

تلاش‌های صدری در قامت سرپرستی باشگاه در حالی ادامه دارد که حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان قصد داشت تکلیف هیأت مدیره پرسپولیس را پس از پایان رقابت‌های این تیم در لیگ قهرمانان آسیا مشخص کند اما همچنان با گذشت ۱۵ روز از این موضوع خبری از این اتفاق نیست.

صدری در حالی برای ماندن در جمع مدیران باشگاه تلاش می‌کند که گفته می‌شود وزارت ورزش سراغ گزینه‌های بازنشسته هم رفته است تا بتواند مجوز بازگشت آنها به جمع مدیران باشگاه‌ها را دریافت کند.

حبیب کاشانی، حمیدرضا گرشاسبی و محمد دادکان جزو سایر گزینه‌هایی هستند که همچنان شایعه درباره حضور آنها روی صندلی مدیرعاملی پرسپولیس مطرح است.

باید دید وزارت ورزش چه زمانی تصمیم خود برای انتخاب هیأت مدیره پرسپولیس را می‌گیرد تا این تیم همچون رقیب سنتی خود استقلال تهران به آرامش مدیریتی برسد.