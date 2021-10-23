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۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۰۵

فقط دو باشگاه مجوز گرفتند؛

استقلال و پرسپولیس مجوز حرفه‌ای نگرفتند/ سرخابی‌ها در خطر حذف

استقلال و پرسپولیس مجوز حرفه‌ای نگرفتند/ سرخابی‌ها در خطر حذف

از میان ۱۶ باشگاهی که در لیگ برتر فوتبال ایران فعالیت می‌کنند فقط دو باشگاه توانستند مجوز حرفه‌ای را دریافت کنند و ۱۴ باشگاه از جمله استقلال و پرسپولیس به این مهم دست پیدا نکردند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته حرفه ای سازی فدراسیون فوتبال پس از بررسی شرایط ۱۶ باشگاه حاضر در لیگ برتر ایران تصمیم نهایی خود را مبنی بر اعطای مجوز به دو باشگاه گرفت.

این کمیته با بررسی تمام شرایط باشگاه ها تنها باشگاه سپاهان اصفهان و گل گهر سیرجان را مجاز به کسب مجوز حرفه ای دانست تا باشگاه هایی نظیر پرسپولیس، استقلال تهران و فولاد در آستانه حذف از لیگ قهرمانان آسیا قرار بگیرند.

بنا بر این گزارش، گل گهر و سپاهان تاییدیه های لازم را کسب کردند تا تنها تیم‌های حرفه‌ای فوتبال ایران باشند. استقلال و پرسپولیس در هیچیک از ۵ آیتم مورد نظر تاییدیه های لازم را کسب نکردند.

این رای کمیته بدوی حرفه‌ای سازی باشگاه‌هاست که به آنها ابلاغ نیز شده است. در صورتی که باشگاه‌های خاطی نسبت به این موضوع شکایت داشته باشند پرونده آنها مورد بررسی مجدد قرار می گیرد.

کد مطلب 5334304

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    نظرات

    • IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      ستاره پرسپولیس تو لوگو نیست !!!
    • IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      ههههههه خدایا، این همه پولی که خرج فوتبال میشه و یه عده دزد در فدراسیون فوتبال چمبره زدند روی بیت المال

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