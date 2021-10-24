به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کمیته اسکار کشور بنگلادش فیلم خوش‌نقد «ریحانه» ساخته عبدالله محمد سعد را به عنوان نماینده خود در رقابت بخش فیلم بین‌المللی اسکار انتخاب کرده است.

فیلم داستان شخصیت ریحانه را دنبال می‌کند که یک استادیار دانشگاه پزشکی است و باید نقش‌های مختلف یک معلم، دکتر، خواهر، دختر و مادر را در زندگی‌اش ایفا کند و برای برقراری توازنی میان کار و خانواده تقلا می‌کند.

«ریحانه» نخستین نمایش بین‌المللی خود را در فستیوال فیلم کن داشت و در بخش نگاهی خاص آن هم نامزد دریافت جایزه شد. این فیلم بعد از آن به فستیوال‌های مبلورن، بوسان، لندن و پینگیائو راه یافت. بازیگر اصلی این فیلم یعنی آزمری بادون توانست در جوایز پرده آسیا پاسیفیک نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر شود.

این فیلم ساخته بنگلادش است اما جرمی چوا از شرکت پوتوکول سنگاپور و ژیرل پروداکسیون از فرانسه هم در تهیه آن نقش داشتند. تاریخ اکران عمومی آن برای دوم نوامبر تعیین شده است.

چوا تهیه‌کننده‌ای کارکشته است که از جمله پروژه‌هایش می‌توان از «پرنده‌ای زرد» نام برد که در سال ۲۰۱۶ در کن رقابت کرد.

نخستین فیلم سینمایی سعد یعنی «زنده از داکا» توانست در سال ۲۰۱۶ در فستیوال بین‌المللی فیلم سنگاپور برنده جوایز بهترین کارگردان و بهترین بازیگر مرد شود. این فیلم همچنین در فستیوال‌های دیگری از جمله روتردام و لوکارنو به نمایش درآمد.

با توجه به اینکه هند هم اخیراً فیلم «کوزانگال» ساخته پی‌اس وینوتراج به زبان تامیل را به عنوان نماینده خود در اسکار بین‌المللی ۲۰۲۲ انتخاب کرد، تعداد فیلم‌های شرکت‌کننده در این بخش حالا به ۶۰ رسیده است.