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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۵۴

رئیس جهاد کشاورزی لرستان مطرح کرد؛

کاشت ۱۳۲ هزار هکتار گندم در اراضی دیم لرستان

کاشت ۱۳۲ هزار هکتار گندم در اراضی دیم لرستان

خرم‌آباد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از کاشت ۱۳۲ هزار هکتار گندم در اراضی دیم این استان در قالب طرح «جهش تولید دیمزار» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار حسنی مقدم در جلسه هفتگی بررسی مسائل طرح جهش تولید در دیمزارها با بیان اینکه طرح جهش تولید دیمزار در سطح ۲۳۵ هزار هکتار از اراضی لرستان اجرا می‌شود، اظهار داشت: این محصولات شامل گندم ۱۳۲ هزار هکتار، جو ۴۹ هزار هکتار، نخود ۱۹ هزار هکتار، عدس پنج هزار هکتار، گلرنگ ۹ هزار هکتار، کلزا ۱۱ هزار هکتار و علوفه ۹ هزار هکتار است.

وی تصریح کرد: برای لرستان ۱۹ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه با نرخ چهار درصد سود با باز پرداخت سه تا پنج سال به عاملیت بانک ملی برای خرید ادوات کشاورزی در قالب طرح جهش تولید در دیمزارها در نظر گرفته می‌شود که این هم شامل کمک‌هایی است که در این طرح به کشاورزان شناسایی شده پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تاکید بر اینکه طرح جهش تولید در دیمزارها یکی از طرح‌های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی است، بیان داشت: به راحتی می‌توان در این طرح ۲۵ درصد افزایش تولید داشته باشیم.

حسنی مقدم با اشاره به اهمیت طرح جهش تولید در دیمزارها عنوان کرد: این طرح باعث پیشبرد افزایش ضریب امنیت محصولات غذایی و بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌های روستایی خواهد شد.

کد مطلب 5334837

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