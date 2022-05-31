به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، جواد ساداتینژاد امروز در شصت و دومین جلسه ستاد ملی طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور اعلام کرد: توسعه دیمزارها از راهکار مهم برای تأمین امنیت غذایی در کشور است و از سه نظر حائز اهمیت است؛ نخست آنکه مورد تاکید رهبر انقلاب بوده و به شدت پیگیری میشود و این نشانگر آن است که نگاه ژرفی در عالیترین مقام کشور وجود دارد. نکته دوم اینکه ظرفیتهای عظیم تولید در این بخش موجود است و سوم اینکه اجرای این طرح حمایت از کشاورزان نجیب دیمکار خواهد بود.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: در دنیاکشت دیم اهمیت خاصی دارد اما در کشور ما تا حدودی فراموش شده است در حالی که فشار به آبهای زیرزمینی و محیط زیست در شرایط دیمکاری بسیار کم است.
ساداتینژاد با بیان اینکه در این طرح کشت تناوب جایگزین آیش خواهد شد، گفت: با اجرای این طرح ۲۰ درصد تولیدات زراعی کشور افزایش مییابد زیرا سالانه ۳ میلیون هکتار زمین آیش (نکاشت) در کشور وجود دارد که اگر از آنها بهرهبرداری بهینه شود به تولید کمک خواهد کرد.
وی با تاکید بر دانش بنیان کردن دیمزارها در طرح حمایت از دیمکاری گفت: بخش تحقیقات باید در این زمینه کمک کند و بذرهایی که مقاوم به خشکی است را اصلاح کند، همچنین از فناوریهای جدید و سیستمهای پهپادی کمک بگیرد و حتی میتوان از کشورهای دیگر هم در این زمینه الگوبرداری کرد.
ساداتی نژاد اجرای مکانیزاسیون کشاورزی را لازمه اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: برای افزایش مکانیزاسیون تسهیلات ارزانقیمت به کشاورزان آغاز شده و باید توسعه یابد و البته اجرای مکانیزاسیون باید نسبت به اراضی متناسبسازی شود در این میان نقش ترویج از همه مهمتر است تا بین کشاورزان اطلاعرسانی کنند.
در این نشست وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد داد که طرح توسعه و حمایت از دیمزارها در سطح ۵.۲ میلیون هکتار در همه اراضی کشور باشد و ستاد فرمان اجرای امام (ره) آن را پذیرفت و قرار شد میزان مشارکت مالی دو نهاد هم در اجرای این طرح متناسب باشد. پیش از این قرار بود اجرای این طرح در سطح ۴ میلیون هکتار باشد.
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