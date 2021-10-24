برداشت سالانه ۱۴ هزار تن گیاهان دارویی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار حسنی مقدم در جلسه امضای تفاهم‌نامه خرید گیاهان دارویی بین شرکت خرمان و سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت طی این قرارداد بسیاری از مشکلات کشاورزان رفع خواهد شد و کشاورزان متقاضی با آرامش می‌توانند به تولید انواع گیاهان دارویی اقدام کنند، طی این تفاهم‌نامه منافع کشاورزان و منافع شرکت تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه پنج هزار و ۲۲۴ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گیاهان دارویی اختصاص داده شده و سالانه ۱۴ هزار تن از این سطح انواع گیاهان دارویی برداشت می‌شود تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی لرستان برنامه توسعه برای تولید گیاهان دارویی دارد که امسال اجرایی خواهد شد، بر اساس این برنامه طی ۱۰ سال ۱۸ هزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی استان لرستان اضافه می‌شود که با تحقق آن زمینه اشتغال ۲۷ هزار نفر به طور مستقیم و ۱۸ هزار به طور غیر مستقیم و در مجموع ۴۵ هزار نفر فراهم می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی مبتنی بر قرارداد است، در کل جهان ۸۰ درصد تولید محصولات به صورت قراردادی است و در ایران کمتر از ۵ درصد است، کشاورزی مبتنی بر قرارداد یکی از حلقه‌های مفقوده بخش کشاورزی به خصوص در حوزه گیاهان دارویی است، لازم است ابتدا به بازار فروش دسترسی یافته و سپس اقدام تولید کنیم و این تفاهم نامه در راستای این امر منعقد شده است.