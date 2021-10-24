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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۱۵

تمرین کوتاه و سبک سرخپوشان؛

راهکار کادر فنی پرسپولیس برای افزایش روحیه بازیکنان

راهکار کادر فنی پرسپولیس برای افزایش روحیه بازیکنان

کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز این تیم را برای افزایش روحیه آنها در زمان خیلی کوتاهی برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، تمرین یکشنبه سرخپوشان با گرم کردن بدن‌ها زیر نظر مربی بدنساز تیم با انجام کارهای هوازی و کششی و نرمشی در دستور کار قرار گرفت.

* در بخش بعدی تمرین، بازیکنان به مدت ۲۵ دقیقه به بازی تنیس فوتبال در قالب چند گروه پرداختند. در یکی از گروه‌ها، یحیی گل‌محمدی، کریم باقری و سید جلال حسینی مقابل تیمی متشکل از امید عالیشاه، کمال کامیابی نیا و مهدی شیری قرار گرفتند.

* کری خوانی و فضای شاد تمرین امروز نکته جالب توجهی بود که کادر فنی برای افزایش روحیه بازیکنان لازم می‌دید. تمرین سبک سرخپوشان بعد از ۴۵ دقیقه به پایان رسید.

* علی شجاعی و رضا دهقانی هم اختصاصی کار کردند تا به مرز آمادگی برای حضور در تمرینات گروهی برسند. سایر بازیکنان هم بدون مشکل تمرین کردند.

راهکار کادر فنی پرسپولیس برای افزایش روحیه بازیکنان

کد مطلب 5334876

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