راهکار کادر فنی پرسپولیس برای افزایش روحیه بازیکنان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، تمرین یکشنبه سرخپوشان با گرم کردن بدن‌ها زیر نظر مربی بدنساز تیم با انجام کارهای هوازی و کششی و نرمشی در دستور کار قرار گرفت.

* در بخش بعدی تمرین، بازیکنان به مدت ۲۵ دقیقه به بازی تنیس فوتبال در قالب چند گروه پرداختند. در یکی از گروه‌ها، یحیی گل‌محمدی، کریم باقری و سید جلال حسینی مقابل تیمی متشکل از امید عالیشاه، کمال کامیابی نیا و مهدی شیری قرار گرفتند.

* کری خوانی و فضای شاد تمرین امروز نکته جالب توجهی بود که کادر فنی برای افزایش روحیه بازیکنان لازم می‌دید. تمرین سبک سرخپوشان بعد از ۴۵ دقیقه به پایان رسید.

* علی شجاعی و رضا دهقانی هم اختصاصی کار کردند تا به مرز آمادگی برای حضور در تمرینات گروهی برسند. سایر بازیکنان هم بدون مشکل تمرین کردند.