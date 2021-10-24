به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، در پی حواشی و شایعه‌های فراوان در خصوص تبلیغات محیطی باید به اطلاع هواداران عزیز برسانیم که هیچ اتفاق خاصی رخ نداده و هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.

هواداران بدانند که پرسپولیس به جد پیگیر این قضیه است و اگر تغییری در بحث تبلیغات محیطی اتفاق بیفتد، حق پرسپولیس محفوظ است و ما پیگیری می‌کنیم و از حق پرسپولیس دفاع خواهیم کرد.

باشگاه پرسپولیس با توجه به اینکه هواداران بی‌شماری در دنیای فوتبال دارد، قطعاً سهم بیشتری در هر قرارداد و تقسیم‌بندی خواهد داشت. باشگاه این آسودگی خیال را به هواداران می‌دهد که تحت هر شرایطی از حق به جای پرسپولیس با حمایت آنها دفاع خواهد کرد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است؛ هیچ باشگاهی این حق را ندارد که این موضوع را به نام خودش تمام کند، چرا که اگر بخواهد تصمیمی گرفته شود باید با نظر همه باشگاه‌های لیگ برتری باشد اعمال گردد و هیچ کس حق سند زدن یک کار مشترک را به نام خود ندارد.

چند نکته در این خصوص لازم به توضیح است و آن اینکه؛ قرارداد با شرکت مذکور به پرسپولیس هم پیشنهاد شد و با توجه به اینکه تضمین و تعهدات لازم وجود نداشت و باشگاه مطمئن نبود که کلیه تعهداتی که طرف مقابل ارائه داده است، اجرایی می‌شود و شک و شبهه در تأمین منافع باشگاه وجود داشت، از امضای آن خودداری گردید.

باشگاه معتقد است هر قراردادی و هر شرکتی که تضمین و تعهدات بانکی لازم را برای اجرا، ارائه نماید و برای باشگاه مسجل شود که این تعهدات، اجرایی خواهد شد، یک لحظه هم دریغ نمی‌کند و قطعاً با شرکت مورد نظر، قرارداد منعقد خواهد کرد.

در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: عده‌ای دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند و برخی نیز ادعا می‌کنند که باشگاه منفعل عمل می‌کند. تاکید می‌کنیم که ما تعاملات لازم با وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ را داریم و دائماً با آنها در ارتباط هستیم و یقیناً کارهای قانونی را انجام می‌دهیم و متاسف هستیم برای افرادی که وقتی تصمیمی هنوز قطعی و نهایی نشده است را رسانه‌ای می‌کنند و جو و فضایی را راه می‌اندازند که به نفع فوتبال و باشگاه‌ها نیست.

در تماس‌هایی که با مدیران سازمان لیگ، طی امروز و روزهای گذشته صورت گرفت، تاکید شد که جلوی این جوسازی‌ها بایستند و اجازه ندهند که یک سری برای اهداف خود موج سواری کنند و نام خودشان را مطرح نمایند و حاشیه‌هایی برای فوتبال و باشگاه‌ها درست کنند. بیانیه سازمان لیگ گویای این مدعاست.

سیاست باشگاه پرسپولیس این است تا اقدامی نهایی و به نتیجه نرسیده است را رسانه‌ای نکند، به عنوان مثال در پرونده کالدرون تا منابع مالی آن تأمین نشد، خبر آن منتشر نگردید. ما به اقدامات سایر باشگاه‌ها کاری نداریم و تنها سربلندی و موفقیت پرسپولیس برایمان مهم است.

در پایان یک بار دیگر به هواداران عزیز تاکید می‌کنیم که برای ما منافع پرسپولیس مهم است و هواداران مطمئن باشند که ذره‌ای از حق باشگاه ضایع نخواهد شد و قطعاً منافع باشگاه بزرگ پرسپولیس تأمین خواهد شد.