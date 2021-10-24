به گزارش خبرگزاری مهر، جابر صادق‎‌زاده در فینال به اضافه یکصد کیلوگرم کشتی پهلوانی و در حالی که آیت الله «سیدابراهیم رئیسی» رئیس جمهوری ایران نیز شاهد این مبارزه بود با پیروزی مقابل امیر محمدی پهلوان سال ۱۴۰۰ ایران شد. صادق‌زاده پیش از این نیز ۶ مرتبه پهلوان ایران شده بود.



رقابت‌های کشتی پهلوانی بزرگسالان کشور از روز گذشته (شنبه) در سالن ورزشی ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد و امروز (یکشنبه) با شناخت نفرات برتر به پایان رسید.



فینال وزن‌های ۷۰ و به اضافه یکصد کیلوگرم با حضور آیت الله «سیدابراهیم رئیسی» رئیس جمهوری ایران و سیدحمید سجادی وزیر ورزش برگزار شد.

در فینال وزن به اضافه یکصد کیلوگرم جابر صادق‌زاده به مصاف امیر محمدی نایب قهرمان سه دوره مسابقات پهلوانی کشور رفت که صادق‌زاده در همان سه دقیقه نخست با اجرای عقربک پشت حریفش را خاک کرد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.



بعد از این مبارزه امیر محمدی چوخه کار بجنوردی که سابقه حضور در پیکارهای جهانی کشتی را نیز دارد صادق‌زاده را برروی شانه‌های خود گذاشت و دور افتخار زد.



امید خدمتی نیز در فینال وزن منهای ۷۰ کیلوگرم موفق به شکست ابراهیم ولیان از خراسان جنوبی شد.



این رقابت‌ها با عنوان بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت کننده از مدعیان کسب عنوان برتری و قهرمانی از ۳۱ استان کشور و ۳۳ تیم از کردستان، خوزستان، اردبیل، یزد، کرمان، خراسان رضوی، کهگیلویه وبویراحمد، مرکزی، قم، ایلام، فارس، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، مازندران، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، سمنان، تهران، توابع تهران، قزوین، اصفهان، خراسان شمالی، بوشهر، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، هرمزگان، لرستان، گیلان، البرز، منطقه آزاد قشم، همدان، زنجان و گلستان آغاز شد.

*احمد رستمی