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۲ آبان ۱۴۰۰، ۲۰:۰۸

امروز؛

تداوم حملات هوایی به یمن/ الجوبه مأرب ۲۵ بار بمباران شد

تداوم حملات هوایی به یمن/ الجوبه مأرب ۲۵ بار بمباران شد

منابع یمنی از تداوم حملات هوایی به یمن به ویژه استان مارب خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، حملات هوایی جنگنده های سعودی به مناطق مختلف یمن ادامه دارد.

منابع یمنی از ۲۵ حمله به الجوبه در مارب خبر دادند و هدف از آن ممانعت از پیشروی های نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن دانستند که البته تاکنون این حملات ناکام بوده است و رزمندگان یمنی به پیشروی خود ادامه می دهند.

همچنین جنگنده های سعودی سه بار مناطق صرواح و مدغل در استان مارب را بمباران کردند.

از سوی دیگر در استان تعز، یک زن بر اثر حملات مزدوران وابسته به ائتلاف تحت سرکردگی آل سعود شهید شد.

در غرب یمن و استان الحدیده هم متجاوزان و مزدوران آنها به نقض آتش بس در این استان ادامه دادند.

بر اساس این گزارش؛ مزدوران ۲۵۲ بار طی ۲۴ ساعت گذشته آتش بس را نقض کردند که شامل حملات توپخانه و ایجاد استحکامات جنگی بوده است.

کد مطلب 5335055

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