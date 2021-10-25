به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌ان، جیمز مایکل تایلر که بیشتر از همه به خاطر ایفای نقش شخصیت گونتر، مدیر کافی شاپ معروف سریال «فرندز» شناخته می‌شد، یکشنبه در خانه‌اش از دنیا رفت.

تونی بنسون مدیر برنامه‌هایش گفت که این بازیگر ۵۹ ساله آمریکایی به دلیل سرطان پروستات که در سال ۲۰۱۸ نخستین بار متوجه آن شده بود، در گذشت.

بنسون ادامه داد: دنیا او را به عنوان گونتر یا هفتمین دوست از سریال معروف «فرندز» می‌شناخت، اما عزیزان مایکل او را به عنوان یک بازیگر، موزیسین، حامی افزایش آگاهی درباره سرطان و شوهر دوست‌داشتنی می‌شناختند.

او به مدت ۱۰ فصل در این سریال بازی کرد اما همچنین در عناوین دیگری از جمله «اسکرابز»، «موسیقی مدرن» و «سابرینا ساحره نوجوان» ظاهر شد.

حساب‌های سریال «فرندز» در رسانه‌های اجتماعی در بیانیه‌ای نوشتند: بخش تلویزیونی وارنر برادرز در سوگواری فقدان جیمز مایکل تایلر است، بازیگری محبوب و بخشی حیاتی از خانواده «فرندز» ما. به فکر خانواده، دوستان، همکاران و هوادارانش هستیم.

ستاره‌های اصلی سریال هم به خبر درگذشت او واکنش نشان دادند و از او به خوبی یاد کردند.

جنیفر انیستون کلیپی از سریال را که مقابل او بازی کرده بود، منتشر کرد و نوشت: «فرندز» بدون تو اینطور نمی‌شد. به خاطر خنده‌ای که به این سریال و زندگی همه ما آوردی ممنونم. دلمان برایت تنگ می‌شود.

مت له بلانک هم با انتشار عکسی مشترک نوشت: خیلی با هم خندیدیم رفیق. جایت خالی خواهد بود.

سرطان پروستات یکی از رایج‌ترین انواع سرطان است و در حال حاضر دومین سرطان کشنده در میان مردان در ایالات متحده به حساب می‌آید. بعضی انواع آن به آرامی رشد می‌کنند و ممکن است نیاز به درمان خاصی نداشته باشند، اما انواع دیگر تهاجمی هستند.

تایلر در ماه ژوئن در مصاحبه‌ای به ان‌بی‌سی گفته بود سرطان به استخوان‌هایش سرایت پیدا کرده و باعث شده نتواند راه برود. او تحت درمان هورمونی بود.