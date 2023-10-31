به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ۵ بازیگر دیگر سریال «دوستان» در واکنش به از دست رفتن متیو پری یک متن مشترک منتشر کردند و نوشتند: همه ما برای از دست دادن متیو کاملا ویران شده‌ایم. ما با هم بیش از بازیگر بودیم. یک خانواده هستیم.

جنیفر آنیستون، کورتنی کاکس، لیزا کودرو، مت لبلانک و دیوید شویمر در این بیانیه که دیروز دوشنبه منتشر شد، افزودند: حرف‌های زیادی برای گفتن وجود دارد، اما در حال حاضر ما لحظه‌هایمان را صرف غم خوردن برای این فقدان غیرقابل جبران می‌کنیم. به مرور زمان، هر وقت که بتوانیم بیشتر خواهیم گفت. در حال حاضر، افکار و عشق ما با خانواده متی، دوستانش و همه کسانی است که او را در سراسر جهان دوست داشتند.

پیش از این برخی از دیگر بازیگرانی که صحنه‌های مشترک با پری داشتند به وی ادای احترام کرده بودند که مگی ویلر که در چهار فصل اول سریال حضور داشت از جمله آنها بود.

پاجت بروستر هم که در فصل ۴ حضور داشت ضمن احترام به این بازیگر از دوست‌دارانش خواسته بود کتاب او را بخرند و بخوانند. وی نوشته بود: لطفا کتاب او را بخوانید. این میراث اوست تا به دیگران کمک کند.

با درگذشت پری خاطرات هالیوودی‌ها از جمله مارتا کافمن و دیوید کرین، خالقان «دوستان» و کوین برایت، تهیه کننده اجرایی آن نیز منتشر شد. آنها در بیانیه‌ای گفتند: از درگذشت دوست عزیزمان متیو شوکه و عمیقاً متاسفیم. هنوز باورکردنی نیست. تنها می‌توانیم بگوییم از همراه بودن با او در بخشی از زندگی خود احساس خوشبختی می‌کنیم. او استعداد درخشانی بود. این کلیشه‌ای است که بگوییم بازیگر شخصیت خودش را می‌سازد، اما در مورد متیو، هیچ حرف واقعی‌تری وجود ندارد. همواره شادی، نور و هوش درخشان او را در هر لحظه، نه فقط در کارش، بلکه در زندگی نیز گرامی خواهیم داشت. او همیشه بامزه‌ترین فرد جمع بود، با قلبی بخشنده و فداکار.

ادای احترام به متیو بری در آغاز هر فصل «فرندز»

همچنین اعلام شد در آغاز هر فصل سریال «فرندز» متن یادبودی افزوده می‌شود، تا یاد بازیگر درگذشته‌اش گرامی داشته شود. شبکه «مکس» به این ترتیب از متیو پری در پلتفرم استریم خود تجلیل می‌کند. روی متن یادبود نوشته شده است: «به یاد متیو پری ۱۹۶۹-۲۰۲۳».

انتخاب چندلر به عنوان بامزه‌ترین شخصیت «فرندز»

در همین حال شخصیت چندلر بینگ که متیو پری ایفاگر نقشش بود به عنوان بهترین شخصیت «دوستان» انتخاب و دومین شخصیت خنده‌دار تلویزیونی تمام دوران هم شد.

این انتخاب بر اساس رای‌هایی که در سایت رتبه‌بندی «رنِکر» انجام شد، صورت گرفت و چندلر عنوان محبوب‌ترین شخصیت «فرندز» را از آن خود کرد.

این انتخاب بر اساس رای ۱۶۹ هزار نفر به دست آمده و پس از او جوی تریبیانی (با بازی مت لبلانک)، ریچل گرین (جنیفر آنیستون)؛ فیبی بافی (لیزا کودرو)، راس گلر (دیوید شویمر)؛ و مونیکا گلر (کورتنی کاکس) جای گرفته‌اند.

یک نظرسنجی دیگر هم چندلر بینگ را دومین شخصیت بامزه تاریخ تلویزیون معرفی کرده و آن را پس از مایکل اسکات با بازی استیو کارل از «آفیس» قرار داده است. چندلر و مونیکا هم در صدر فهرست «زوج‌های تلویزیونی غیرمنتظره‌ای که هیچ‌کس پیش‌بینی نمی‌کرد» دهه ۱۹۹۰ قرار دارند.

پری شنبه ۲۸ اکتبر در خانه‌اش در لس آنجلس درگذشت. او ۵۴ سال داشت.

در دنیای «دوستان»، بینگ در «تحلیل آماری و پیکربندی مجدد داده‌ها» برای یک شرکت نامشخص کار می‌کند که طبق مقاله‌ای در سال ۲۰۱۹ در آتلانتیک، شغلی پردرآمد است که او از آن متنفر است.

پری از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ در ۲۳۶ قسمت در ۱۰ فصل سریال «فرندز» بازی کرد. بازی او در نقش چندلر ترکیبی از شیرینی و طعنه بود و برای او محبوبیت زیادی خلق کرد.

«دوستان» نامزد ۶۲ جایزه امی پرایم‌تایم شد و در سال ۲۰۰۲ جایزه بهترین سریال کمدی را برد. سال ۲۰۲۱ هم بازیگران این سریال در یک برنامه ویژه با عنوان «دوستان: اتحاد مجدد» دوباره گرد هم آمدند.

به جز «دوستان»، پری در سریال‌هایی مانند «استودیو ۶۰» در سال ۲۰۰۶، «همسر خوب» در سال ۲۰۱۲ و «زوج عجیب» در سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ و همچنین فیلم‌هایی مانند «هجوم احمق‌ها» در سال ۱۹۹۷، «همه ۹ یارد» و «دوباره ۱۷» محصول ۲۰۰۹ بازی کرد. پری روی صحنه نمایش نیز نقش‌آفرینی کرد که شامل ۲ نمایش در لندن در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۱۶ بود.

به گفته منابع رسمی در حالی که پیکر بی‌جان پری در جکوزی خانه‌اش در لس‌آنجلس پیدا شد، هیچ مورد نادرست و مشکوکی برای استفاده از مواد مخدر وجود نداشت. هنوز دلیل درگذشت وی روشن نشده است.

*محمدحسام حیدرزاده