آتش سوزی یک واحد تجاری در خیابان جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: ساعت ۱:۳۴ دقیقه بامداد امروز یک مورد آتش سوزی گسترده در یک واحد تجاری واقع در خیابان جمهوری بعد از چهارراه استانبول به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی شهرداری تهران اطلاع داده شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی افزود: پیرو تماس ها پنج دستگاه خودروی آتش نشانی به همراه دو نردبان هیدرولیکی حامل تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند.

وی بیان کرد: آتش نشانان در مدت زمان دو دقیقه در محل حاضر می شوند و مشاهده کردند واحد سه طبقه تجاری که دارای سقف شیروانی بوده و طبق مشاهدات به جهت ابزار به کار رفته در این واحد تجاری؛ ساختمان قدمت زیادی داشته است.

ملکی اظهار کرد: در طبقه سوم این واحد پنج باب مغازه که در صنف تولید کیف و کفش مشغول به کار بودند قرار داشت کامل شعله ور بود و آتش به سقف‌های چوبی داخل شیروانی نیز سرایت کرده بود.

وی عنوان کرد: زمانی که نیروها به محل رسیدند تمام سقف ها و بخش هایی از طبقه سوم شعله ور بود و دود حاصل از این آتش از فواصل زیادی قابل رویت بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تصریح کرد: آتش نشانان با ملاحظاتی که وجود داشت از طریق نردبان الکترونیکی و با احتیاط کامل به داخل ورود کردند و آتش را تحت کنترل خود درآوردند؛ بخشی از سقف ها تخریب شد و بخشی از سقف های شیروانی به دلیل حرارت و شدت آتش سوزی بخشی از سقف ها تخریب شده بود.

ملکی خاطرنشان کرد: یک نفر از آتش نشانان دچار مصدومیت شده بود که تحویل عوامل اورژانس شد و تحت درمان قرار گرفت؛ خوشبختانه از سرایت آتش به بقیه مغازه ها و ساختمان های مجاور جلوگیری شد.