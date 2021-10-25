چاقی و دیابت از علل اصلی شیوع خاموش بیماری کبد چرب

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از زی نیوز، محققان دانشگاه ویرجینیا بیش از ۱۷۰۰ بیمار را برای یک دوره چهار ساله، از جمله برخی از آنها را تا ۱۰ سال، تحت نظر قرار دادند.

محققان دریافتند که بیماران مبتلا به فیبروز کبدی پیشرفته بیشتر با احتمال مرگ ناشی از خونریزی دستگاه گوارش یا تجمع مایعات در شکم و بدتر شدن عملکرد مغز به دلیل بیماری کبدی، روبرو هستند.

«آرون سانیال»، سرپرست تیم تحقیق، گفت: «این اولین تصویر واضح از میزان واقعی پیامدها در افرادی است که بیماری کبد چرب غیرالکلی) دارند. این مطالعه بر ضرورت غربالگری بیماری‌های کبدی تاکید دارد.»

بسیاری از مردم می‌دانند که مصرف بیش از حد الکل باعث بیماری‌های کبدی می‌شود. با این حال، یک چهارم بزرگسالان در سراسر جهان به بیماری کبد چرب غیرالکلی مبتلا هستند، عارضه‌ای که در آن چربی اضافی در کبد ذخیره می‌شود و بیشتر با چاقی و دیابت ارتباط دارد تا مصرف الکل. اکثر مردم نمی‌دانند که مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی هستند یا در معرض خطر بالای ابتلاء به آن قرار دارند.

در صورت عدم درمان، بیماری می‌تواند تا حد زیادی پیشرفت کند، و تجمع چربی در کبد می‌تواند باعث التهاب، زخم (معروف به فیبروز) و سیروز کامل کبدی شود که منجر به آسیب دائمی به کبد می‌شود. بیماران معمولاً هنگامی که بیماری پیشرفته است تشخیص داده شده و پیوند تنها گزینه درمانی خواهد بود.