جزئیاتی از حادثه خروج واگن باری در ورسک/ قیمت بلیت افزایش نیافت

خدایار طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دو قطار مسافری از ساری به تهران و گرگان به تهران سیر می‌کند، افزود: همچنین در حوزه درون شهری نیز دو قطار از ایستگاه پل سفید به گرگان سیر و تردد دارد.

وی درباره حادثه خروج واگن باری که دو روز قبل در منطقه ورسک سوادکوه رخ داد، گفت: یک قطار باری با ۲۰ واگن حمل بار روغن ترانزیتی در سیر بود که چهار واگن پشت لکوموتیو از خط خارج شد.

وی با اظهار اینکه پس از چند ساعت خط باز و تردد عادی در مسیر برقرار شد، افزود: با تلاش همکاران خط در همان روز حادثه بازگشایی شده است.

طالبی درباره برنامه برای ارتقای کیفیت خدمات ریلی گفت: قبل از شیوع کرونا چهار دستگاه ریل باس در گلستان و مازندران فعالیت و تردد می‌کرد و در سال اول شیوع کرونا سه ریل باس فعال بودند.

مدیرکل راه آهن شمال یادآور شد: در دوران شیوع کرونا از ظرفیت ۵۰ درصدی در حوزه مسافری استفاده می‌کردیم و در حال حاضر اندکی ظرفیت افزایش پیدا کرده است.

وی با تاکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اجتماعی در ریل باس ها گفت: ظرفیت ریل باس ها ۳۲۰ مسافر بوده و در دوران کرونا با ظرفیت ۵۰ درصد سرویس دهی می‌کردیم.

وی با اظهار اینکه قیمت بلیت‌ها افزایش نیافته است، گفت: همچنان با کمترین نرخ در حال سرویس دهی هستیم و در چند روز آینده یک ریل باس به ظرفیت استان افزوده می‌شود.