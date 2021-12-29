توقف تردد قطارهای مسافری به مازندران در پی خروج قطار از ریل

به گزارش خبرنگار مهر، خروج از خط ۱۴ واگن باری در صبح گاه (۴:۰۰) امروز ۸ دی ماه ۱۴۰۰ در بلاک زیرآب به شیرگاه در راه آهن شمال منجر به خسارت شدید به خط و واگن‌ها گردید در پی این حادثه خط مسدود شد.

این شدیدترین حادثه خروج از خط طی چند سال گذشته است.

در چند روز گذشته حادثه آتش سوزی ریل باس در نزدیکی ورامین، خروج از خط یک دستگاه ریل باس در ایستگاه تهران و زیر گرفتن مأمور راه آهن که منجر به قطع هر دوپای مأمور شد از سوانح جدی راه آهن است که گفته شده بی سابقه بوده است.

۳۰ آذر ماه سید میعاد صالحی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن در مراسم بهره برداری از ۵۲۶ دستگاه واگن باری و مسافری اعلام کرد: ایمنی صنعت حمل و نقل ریلی خط قرمز راه آهن است.

قطارهای مسافری تهران-ساری، تهران-گرگان و پل سفید-گرگان که قرار بود امروز ۸ دی ماه سیر و حرکت داشته باشند، به دستور سید محسن طباطبایی اتابک مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری از برنامه سیر قطارها حذف شدند.

لکوموتیوران قطار به بیمارستان اعزام شده است. ضمناً نزدیک ۳۰۰ متر خط راه آهن و همچنین ۱۶ واگن از بین رفته است.