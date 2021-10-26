محور سرچم – میاندوآب ۳۳ ساله شد/لزوم تسریع در روند اجرا

مهدی عیسی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات عمرانی جاده میاندوآب - میانه با هدف دسترسی ساکنان جنوب آذربایجان غربی به اتوبان پیامبر اعظم (ص) و کاهش ۱۵۰ کیلومتری مسیر تا پایتخت، ۳۳ سال قبل آغاز شده اما همچنان به اتمام نرسیده است.

وی با بیان اینکه تاکنون برای اجرای این طرح ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: محور سرچم- میاندوآب از محورهای مهم کریدور شرقی - غربی در شمال‌غرب کشور است که این شهرستان را به سمت میانه و شمال کشور متصل می‌کند.

عیسی زاده گفت: کاهش ۶۵ کیلومتری مسافت از میاندوآب تا مرکز کشور و همچنین کاهش تصادفات جاده‌ای از نتایج مثبت احداث این جاده است و با بهره‌برداری از آن، تحولی در توسعه منطقه و رونق اقتصادی در بخش‌های روستایی و معدنی فراهم می‌شود.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قبل از انتخاب بنده به عنوان نماینده مردم میاندوآب در مجلس این طرح راکد مانده بود، ادامه داد: بنده در این مدت تلاش‌های زیادی برای تسریع در روند اجرای این طرح انجام داده‌ام حتی در زمستان نیز کار را تعطیل نکردیم.

عیسی زاده با تاکید بر اینکه با وجود تسریع در روند اجرای این محور هنوز به مرحله اتمام نرسیده است، گفت: اعتبارات مورد نیاز برای تداوم روند اجرا به پیمانکار تزریق و بدهی پیمانکاران این پروژه پرداخت شده است و امیدواریم بعد از ۳۳ سال این طرح امسال به نتیجه برسد.

وی خاطرنشان کرد: طرح محور سرچم- میاندوآب به طول ۱۸۰ کیلومتر در پنج قطعه در حال ساخت قرار دارد که قطعات یک و پنج آن به اتمام رسیده و قطعه یک تحویل موقت شده و قطعه پنج نیز که در محدوده آذربایجان‌شرقی واقع شده به طور قطعی مورد استفاده قرار گرفته است.

عیسی زاه گفت: هم اکنون در کل مسیر، یک پل اصلی که از بزرگترین پل‌ها در این مسیر بوده و دو پل ساده مانده است که امیدواریم با تزریق اعتبار و تلاش پیمانکار پروژه این مسیر در کمترین زمان ممکن تکمیل شود.

عملیات اجرایی محور سرچم به میاندوآب ۳۳ سال پیش آغاز شده و این طرح هم اکنون یکی از قدیمی ترین پروژه‌های نیمه تمام وزارت راه و شهرسازی به شمار می‌رود.