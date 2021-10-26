واکسیناسیون ۸۵ درصد جمعیت آذربایجان شرقی علیه ویروس کرونا

عباسعلی درستی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر دو شهرستان مرند و جلفا در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتهاند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ادامه داد: ۶ شهرستان در استان آذربایجان شرقی و همچنین تبریز نیز در وضعیت نارنجی کرونایی هستند و متأسفانه احتمال اینکه دوباره موارد بستری افزایش یابد دور از انتظار نیست.
وی با ابراز نگرانی از موج ششم کرونا گفت: شرایط استان از نظر کرونا در وضعیت حساسی قرار گرفته و تمام شهروندان باید به دستورالعملهای بهداشتی پایبند باشند.
درستی به لزوم تکمیل واکسیناسیون در استان تأکید کرده و افزود: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد از شهروندان در استان آذربایجان شرقی واکسینه شدهاند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز بیان کرد: با توجه به اینکه ۲۰ درصد جمعیت استان، زیر ۱۲ سال هستند که هنوز مشمول واکسیناسیون نشدهاند.
وی ادامه داد: دسترسی مردم برای تزریق واکسن در مراکز واکسیناسیون در وضعیت مناسبی است و مردم میتوانند با مراجعه به مراکز واکسیناسیون، تزریق واکسن را انجام دهند.
درستی در پایان گفت: در حال حاضر مراکز تجمیعی واکسیناسیون در شهر تبریز اعم از مصلی اعظم امام خمینی (ره)، نصف راه و راهآهن، پابرجا هستند و مردم میتوانند به این مراکز مراجعه کنند.
وی در پایان افزود: مردم باید به دستورالعملهای بهداشتی پایبند باشند چرا که رعایت دستور العملهای بهداشتی و تکمیل واکسیناسیون برای کنترل بیماری ضروری است.
نظر شما