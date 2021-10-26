هشدار تشکری هاشمی نسبت به خطرات ناشی از خاموشی معابر

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر تشکری هاشمی در واکنش به گزارش مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای شهر تهران گفت: شرکت توزیع برق با توجه به کمبودها در برای فصول سال، روشنایی معابر را در دستور کار قرار می‌دهد اما در حال حاضر شاهد خاموشی چراغ معابر هستیم.

وی افزود: براساس آمارها ۱.۵۵ درصد برق مصرفی برای معابر است و این رقم در مقابل خطرات ناشی از خاموشی معابر ازجمله تصادفات و خطرات برای امنیت شهروندان کوچک است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل بیان کرد: به علاوه قطعی برق تقاطع‌ها نیز منجر به ترافیک‌های طولانی می‌شود که یکی از راهکارهای آن استفاده از دو پست برق متفاوت است.

تشکری هاشمی عنوان کرد: درباره خودروهای برقی نیز دچار یک چرخه معیوب هستیم و ۲ هزار تاکسی هیبریدی به کشور آوردیم اما مردم شبکه‌ای برای دریافت برق آن نمی‌یابند و باید سیاست‌های مدنظر اعلام شود.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته استفاده از برق سولار در پشت بام ساختمان‌های بلند مد نظر بود. نیروگاه‌های ما قدیمی هستند و استفاده از مازوت وضعیت آلودگی را به بحران می‌رساند و لذا باید از سولار استفاده شود و اعلام شود که چه برنامه‌ای برای این موضوع دارید.