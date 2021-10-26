انسداد آزادراه تهران-شمال برای بار سوم تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۳۷ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۵.۱ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۴ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات ۳ الی ۴ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته

ردیف نام محور استان تعداد وسیله نقلیه ۱ آزادراه کرج - تهران البرز ۱۵۵۳۶۷ ۲ آزادراه قزوین - کرج البرز ۱۳۰۷۹۸ ۳ آزادراه تهران - کرج البرز ۱۲۹۴۴۲ ۴ آزادراه کرج - قزوین البرز ۱۱۷۵۶۲ ۵ آزادراه قم - تهران تهران ۷۴۳۴۶ ۶ تهران - شهریار تهران ۷۱۳۲۵ ۷ آزادراه تهران - قم تهران ۷۰۴۹۲ ۸ قرچک - ری تهران ۶۸۳۲۵ ۹ آزادراه ساوه - تهران تهران ۵۹۴۹۲ ۱۰ شهریار - تهران تهران ۵۶۶۴۹

آخرین وضعیت محورهای شمالی

آزادراه تهران - شمال (قطعه یک - مسیر رفت و برگشت) تا اطلاع بعدی مسدود می‌باشد.

ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده‌های آدران و پل زنگوله

تردد روان در محورهای هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)

ضمناً محور چالوس و آزادراه قزوین - رشت دارای بارش باران و محورهای هراز و فیروزکوه فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج - تهران حدفاصل ساسانی تا پل کلاک و محدوده گرمدره

ترافیک نیمه سنگین در محور شهریار - تهران محدوده شهر قدس

آخرین وضعیت جوی

بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل

بارش باران در برخی از محورهای استان‌های گیلان و مازندران

محورهای مسدود شریانی

شهداد - نهبندان

خرم آباد - پلدختر

محورهای دارای انسداد فصلی

شمشک - دیزین

اولنگ - شاهرود

محورهای مسدود غیر شریانی

رباط پشت بادام - بیاضه

رویان - بلده

ممنوعیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای

مسیر رفت و برگشت قطعه یک آزادراه تهران-شما) واقع در استان‌های تهران و البرز از ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۲۴ مهر تا اطلاع بعدی، به دلیل اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای مسدود بوده و تردد از محور جایگزین کرج-چالوس انجام می‌گردد.