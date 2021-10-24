محورهای گیلان و مازندران به تهران قفل شدند/ چالوس-کرج یکطرفه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی در ساعت ۱۶:۱۵ امروز یکشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

آخرین وضعیت محورهای شمالی

آزادراه تهران - شمال (قطعه یک - مسیر رفت و برگشت) واقع در استان‌های تهران و البرز تا ساعت ۲۴:۰۰ مورخ ۳ آبان ماه مسدود است.

تردد کلیه وسایل نقلیه از محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع می‌باشد. ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) محدوده‌های مرزن آباد، مجلار، هزارچم، پیچ سرهنگ و نساء و حدفاصل آسارا تا سد کرج در برخی از مقاطع و حدفاصل کندر تا بیلقان

ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (جنوب به شمال) محدوده تونل شماره یک و مسیر (شمال به جنوب) محدوده‌های تونل شماره یک، بایجان، شاهاندشت، آب اسک و مبارک آباد

ترافیک سنگین در آزادراه رشت – قزوین محدوده‌های پارک جنگلی سراوان و رودبار

ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر (شمال به جنوب) محدوده شهر دماوند

ترافیک سنگین در آزادراه پردیس – تهران محدوده جاجرود

ترافیک سنگین در محور قدیم بومهن – تهران محدوده پلیس راه جاجرود

ضمناً محورهای هراز و فیروزکوه دارای بارش باران و محور چالوس و آزادراه قزوین – رشت فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها

ترافیک سنگین در محور فشم - تهران حدفاصل حاجی آباد تا رودک

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج محدوده آبیک و حدفاصل پلیس راه مهرشهر تا امامزاده طاهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس

آخرین وضعیت جوی

بارش باران در برخی از محورهای استان مازندران

محورهای مسدود شریانی

شهداد - نهبندان

خرم آباد - پلدختر

محورهای دارای انسداد فصلی

شمشک – دیزین

اولنگ - شاهرود

محورهای مسدود غیر شریانی

رباط پشت بادام – بیاضه

رویان – بلده