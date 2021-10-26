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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۲۹

یوسف کارگر داور جشنواره «برکلی» شد

یوسف کارگر داور جشنواره «برکلی» شد

یوسف کارگر به عنوان داور سی امین جشنواره فیلم «برکلی» انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف کارگر فیلمساز ایرانی به‌ عنوان داور بخش اصلی سی‌امین دوره‌ جشنواره بین‌المللی فیلم «برکلی» آمریکا انتخاب شد.

کارگر که پیش‌ از این داوری جشنواره‌های مختلف ملی و بین‌المللی را عهده‌دار بوده است، دارای مدرک کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه تربیت‌ مدرس است و در دوره‌ گذشته با فیلم جبرئیل موفق به کسب جایزه بزرگ بهترین فیلم کوتاه خارجی و بهترین فیلمبرداری از این جشنواره شد و امسال به عنوان یکی از داوران بخش مسابقه فیلم هایی از آمریکا، انگلیس، هلند، فرانسه، کانادا را به همراه ۵ داور دیگر قضاوت خواهند کرد.

جشنواره‌ بین‌المللی «برکلی» که از قدیمی‌ترین جشنواره‌های مستقل فیلم در آمریکا است که از ۲۹ تا ۳۱ اکتبر در شهر برکلی ایالت کالیفرنیا برگزار می‌شود.

کد مطلب 5336339

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