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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۲۰

حضور سه فیلم ایرانی در جشنواره فیلم‌های آسیایی بارسلونا

حضور سه فیلم ایرانی در جشنواره فیلم‌های آسیایی بارسلونا

سه فیلم «مُرده خور»، «مسیر معکوس» و «سینما شهرقصه» در جشنواره فیلم‌های آسیایی بارسلونا به نمایش درمی‌آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم‌های «مُرده خور» به کارگردانی صادق صادق دقیقی، «مسیر معکوس» به کارگردانی ابوالفضل جلیلی و «سینما شهرقصه» به کارگردانی کیوان علیمحمدی و علی‌اکبر حیدری در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های آسیایی بارسلونای اسپانیا به نمایش در می‌آید.

در این دوره از جشنواره، فیلم‌های «مُرده خور» و «مسیر معکوس» در بخش اصلی و فیلم «سینما شهرقصه» در بخش Netpac (نِت پک) روی پرده می‌روند.

جشنواره بین‌المللی فیلم های آسیایی بارسلونا از ۲۷ اکتبر تا ۷ نوامبر ۲۰۲۱ مصادف با ۵ تا ۱۶ آبان ۱۴۰۰ در اسپانیا برگزار می‌شود.

کد مطلب 5337385

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