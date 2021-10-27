به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم‌های «مُرده خور» به کارگردانی صادق صادق دقیقی، «مسیر معکوس» به کارگردانی ابوالفضل جلیلی و «سینما شهرقصه» به کارگردانی کیوان علیمحمدی و علی‌اکبر حیدری در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های آسیایی بارسلونای اسپانیا به نمایش در می‌آید.

در این دوره از جشنواره، فیلم‌های «مُرده خور» و «مسیر معکوس» در بخش اصلی و فیلم «سینما شهرقصه» در بخش Netpac (نِت پک) روی پرده می‌روند.

جشنواره بین‌المللی فیلم های آسیایی بارسلونا از ۲۷ اکتبر تا ۷ نوامبر ۲۰۲۱ مصادف با ۵ تا ۱۶ آبان ۱۴۰۰ در اسپانیا برگزار می‌شود.