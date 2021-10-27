به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، گزارشات جدید نشان می‌دهد ارزش سهام علی‌بابا، غول تجارت آنلاین چین، تحت تأثیر اقدامات پکن در مقابله با انحصارطلبی غول‌های تکنولوژی، در طول سال گذشته ۳۴۴.۴ میلیارد دلار سقوط کرده است.

در طول یک سال گذشته ارزش سهام این شرکت به تدریج اما به طور پیوسته کاهش یافته است. قیمت هر سهم علی‌بابا پس از رسیدن به رکورد تاریخی ۳۱۷.۱۴ دلار در اکتبر ۲۰۲۰، در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۱ به پایین‌ترین رکورد تاریخ خود یعنی ۱۳۹.۶۳ دلار رسید. هرچند در هفته گذشته ارزش سهام علی‌بابا با رشد اندکی مواجه شد با این حال همچنان ۴۴ درصد نسبت به اوج ثبت شده در سال ۲۰۲۰ پایین‌تر ماند.

سقوط سنگین سهام این شرکت سال گذشته پس از آن آغاز شد که دستگاه نظارت چین عرضه اولیه سهام شرکت زیرمجموعه علی‌بابا، گروه آنت، را متوقف کردند. این بزرگترین عرضه اولیه سهامی بود که در طول تاریخ بازارهای سهام متوقف شده است.

به علاوه یک تحقیقات آنتی‌تراست بر ضد این غول تکنولوژی آغاز شد که در نتیجه آن شرکت علی‌بابا ۲.۸ میلیارد دلار جریمه شد.

پکن پس از آن کنترل‌های خود بر این غول تکنولوژی را تشدید کرد و از علی‌بابا خواست تجارت تکنولوژی‌های مالی خود را دوباره سازماندهی کند.