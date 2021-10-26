به گزارش خبرگزاری مهر، در دور رفت لیگ برتر کشتی آزاد و در گروه "ج" ۶ دیدار برگزار میشود که تاکنون دو دیدار آن برگزار شده و تیم دانشگاه آزاد با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل شهید صدرزاده به پیروزی دست یافته و تیم جوانان البرز نیز با نتیجه ۸ بر ۲ از سد فرم دمای اراک گذشته است.
نتایج انفرادی این دیدارها به شرح زیر است:
شهید صدرزاده ۳- دانشگاه آزاد اسلامی ۷ (اسامی تیم صدرزاده در ابتدا آمده است)
۵۷ کیلوگرم: امیرحسین شامی، برنده ۳- رضا مومنی ۲
۶۱ کیلوگرم: سید معین حسینی صفر- مهدی شیرازی، برنده ۹
۶۵ کیلوگرم: افشین خوشبخت صفر- حسن مراقلی، برنده ۴
۷۰ کیلوگرم: رضا شیرازی صفر- فرهاد نوری، برنده ۱۱
۷۴ کیلوگرم: وحید اسماعیل زاده ۲- حامد رشیدی، برنده ۷
۷۹ کیلوگرم: محسن عباسی ۲- بهمن تیموری، برنده ۶
۸۶ کیلوگرم: امیدرضا سهیلی ۲- علیرضا صابریان، برنده ۴
۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی، برنده ۴- سینا غلامی صفر
۹۷ کیلوگرم: میثم عبدی، برنده ۸ (ضربه فنی) – علیرضا عبدالهی ۶
۱۲۵ کیلوگرم: جواد نظری ۱- علی اکبرپور، برنده ۷
فرم دمای اراک ۲- جوانان البرز ۸ (اسامی تیم اراک در ابتدا آمده است)
۵۷ کیلوگرم: پوریا ترکمان ۱- محمد کابلی ۳
۶۱ کیلوگرم: سعید انوری ۸- داریوش ولی زاده، برنده ۴ (ضربه فنی)
۶۵ کیلوگرم: اصغر قنبری ۴- حامد رحیمی، برنده ۶
۷۰ کیلوگرم: حافظ دشتیان ۳- حسین محمدآقائی، برنده ۵
۷۴ کیلوگرم: سجاد چهاردولی، برنده ۳- سعید رسولی ۲
۷۹ کیلوگرم: محمدجواد حمیدی ۲- علیرضا کریمی، برنده ۷
۸۶ کیلوگرم: حامد عاشق حسینی ۶- عارف رنجبری، برنده ۶
۹۲ کیلوگرم: محمدجواد پرنوری ۳- علیرضا صادقی، برنده ۶
۹۷ کیلوگرم: امیررضا فتاحی، برنده ۱۱- مجید کرمی صفر
۱۲۵ کیلوگرم: حسین اسماعیلی ۱- امیررضا معصومی، برنده ۶
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