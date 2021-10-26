به گزارش خبرگزاری مهر، در دور رفت لیگ برتر کشتی آزاد و در گروه "ج" ۶ دیدار برگزار می‌شود که تاکنون دو دیدار آن برگزار شده و تیم دانشگاه آزاد با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل شهید صدرزاده به پیروزی دست یافته و تیم جوانان البرز نیز با نتیجه ۸ بر ۲ از سد فرم دمای اراک گذشته است.

نتایج انفرادی این دیدارها به شرح زیر است:



شهید صدرزاده ۳- دانشگاه آزاد اسلامی ۷ (اسامی تیم صدرزاده در ابتدا آمده است)

۵۷ کیلوگرم: امیرحسین شامی، برنده ۳- رضا مومنی ۲

۶۱ کیلوگرم: سید معین حسینی صفر- مهدی شیرازی، برنده ۹

۶۵ کیلوگرم: افشین خوشبخت صفر- حسن مراقلی، برنده ۴

۷۰ کیلوگرم: رضا شیرازی صفر- فرهاد نوری، برنده ۱۱

۷۴ کیلوگرم: وحید اسماعیل زاده ۲- حامد رشیدی، برنده ۷

۷۹ کیلوگرم: محسن عباسی ۲- بهمن تیموری، برنده ۶

۸۶ کیلوگرم: امیدرضا سهیلی ۲- علیرضا صابریان، برنده ۴

۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی، برنده ۴- سینا غلامی صفر

۹۷ کیلوگرم: میثم عبدی، برنده ۸ (ضربه فنی) – علیرضا عبدالهی ۶

۱۲۵ کیلوگرم: جواد نظری ۱- علی اکبرپور، برنده ۷



فرم دمای اراک ۲- جوانان البرز ۸ (اسامی تیم اراک در ابتدا آمده است)

۵۷ کیلوگرم: پوریا ترکمان ۱- محمد کابلی ۳

۶۱ کیلوگرم: سعید انوری ۸- داریوش ولی زاده، برنده ۴ (ضربه فنی)

۶۵ کیلوگرم: اصغر قنبری ۴- حامد رحیمی، برنده ۶

۷۰ کیلوگرم: حافظ دشتیان ۳- حسین محمدآقائی، برنده ۵

۷۴ کیلوگرم: سجاد چهاردولی، برنده ۳- سعید رسولی ۲

۷۹ کیلوگرم: محمدجواد حمیدی ۲- علیرضا کریمی، برنده ۷

۸۶ کیلوگرم: حامد عاشق حسینی ۶- عارف رنجبری، برنده ۶

۹۲ کیلوگرم: محمدجواد پرنوری ۳- علیرضا صادقی، برنده ۶

۹۷ کیلوگرم: امیررضا فتاحی، برنده ۱۱- مجید کرمی صفر

۱۲۵ کیلوگرم: حسین اسماعیلی ۱- امیررضا معصومی، برنده ۶