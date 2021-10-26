صدرنشینی فولادین ذوب آمل در روز نخست/ادامه پیکارها در کرج و مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول از دور رفت لیگ برتر کشتی آزاد در گروه "د" در حالی با برگزاری سه دیدار در تبریز برگزار شد که تیم فولادین ذوب آمل توانست با پیروزی بر تیم‌های مجتمع آلومینیوم حکمتی و پاس ناجا در صدر جدول رده بندی روز نخست قرار گیرد.



بر این اساس تیم فولادین ذوب آمل توانست مقابل مجتمع آلومینیوم حکمتی با نتیجه ۸ بر ۲ به پیروزی برسد و در دومین دیدار تیم پاس ناجا را با نتیجه ۶ بر ۴ شکست دهد. همچنین پاس ناجا نیز مقابل مجتمع آلومینیوم حکمتی با نتیجه ۸ بر ۲ به برتری دست یافت.

بدین ترتیب رده بندی تیم‌های گروه د در پایان دور رفت به شرح زیر است:

۱- فولادین ذوب آمل

۲- پاس ناجا

۳- مجتمع آلومینیوم حکمتی



نتایج کامل مسابقات برگزار شده به شرح زیر است:



فولادین ذوب آمل ۸ – مجتمع آلومینیوم حکمتی ۲ (اسامی تیم آمل در ابتدا آمده است)

۵۷ کیلوگرم: علیرضا حاتمی، برنده ۳- نقی رضوان نگارستان ۱

۶۱ کیلوگرم: رضا اطری، برنده ۵- محمد ملکی ۲

۶۵ کیلوگرم: علی علیزاده ۱- محمدرضا باقری، برنده ۶

۷۰ کیلوگرم: محمدمهدی یگانه جعفری، برنده ۵- حسین مصطفوی ۴

۷۴ کیلوگرم: جمال خدابنده لو صفر- محمد شهبازنژاد، برنده ۴

۷۹ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی، برنده ۷- علی غلامی ۶

۸۶ کیلوگرم: هادی وفایی پور، برنده ۱۶- حامد منافیان ۵

۹۲ کیلوگرم: اشکان عزیزی، برنده ۹- افشار عزیزی صفر

۹۷ کیلوگرم: علی شعبانی، برنده ۷- عرفان حسین زاده صفر

۱۲۵ کیلوگرم: یداله محبی، برنده ۱۱- مرتضی جانمحمدزاده صفر



فولادین ذوب آمل ۶- پاس ناجا ۴ (اسامی تیم پاس در ابتدا آمده است)

۵۷ کیلوگرم: نادر نصری سماکوش، برنده ۲- علی قلی زادگان ۱

۶۱ کیلوگرم: امیرحسین سبزعلی ۲- رضا اطری، برنده ۳

۶۵ کیلوگرم شایان حمزه ۳- ابوالفضل حاجی پور، برنده ۴

۷۰ کیلوگرم: محمد یوسفی ۳- محمدمهدی یگانه جعفری، برنده ۳

۷۴ کیلوگرم: فریبرز بابایی، برنده ۵- جمال خدابنده لو صفر

۷۹ کیلوگرم: محمد یدالهی نیا ۱- امیرحسین کاووسی، برنده ۷

۸۶ کیلوگرم: مهدی هدایتی، برنده ۴- هادی وفایی پور ۳

۹۲ کیلوگرم: سیدمحمدحسین میرباغبان، برنده ۶ – ارشک محبی ۵

۹۷ کیلوگرم: سبحان اصغری صفر- محمدحسین محمدیان، برنده ۱۰ (ضربه فنی)

۱۲۵ کیلوگرم: سیدرضا چراغی صفر- یداله محبی ۷

مجتمع آلومینیوم حکمتی ۲- پاس ناجا ۸ (اسامی تیم حکمتی در ابتدا آمده است)

۵۷ کیلوگرم: نقی رضوان صفر- نادر نصری، برنده ۵

۶۱ کیلوگرم: محمد ملکی، برنده ۱۲ (ضربه فنی) - امیرحسین سبزعلی ۴

۶۵ کیلوگرم: محمدرضا باقری ۵ – شایان حمزه، برنده ۱۰

۷۰ کیلوگرم: حسین مصطفوی ۷- امیررضا اکبرزاده، برنده ۱۰

۷۴ کیلوگرم: محمد شهبازنژاد ۲- فریبرز بابایی، برنده ۶

۷۹ کیلوگرم: محسن مصطفوی ۳- رضا ابراهیم نژاد، برنده ۵

۸۶ کیلوگرم: حامد منافیان، برنده ۴- حسین خواجه صالحانی ۲

۹۲ کیلوگرم: علی اقدامی صفر- سید محمدحسین میرباغبان، برنده ۷ (ضربه فنی)

۹۷ کیلوگرم: علیرضا پوراسد ۲- سبحان اصغری، برنده ۱۲

۱۲۵ کیلوگرم: مرتضی جان محمدزاده ۴- معراج شادی، برنده ۶

همچنین امروز سه شنبه نیز رقابت‌ها در گروه "ج" و با حضور ۴ تیم شهید صدرزاده، دانشگاه آزاد، فرم دمای اراک و جوانان البرز به میزبانی کرج و فردا نیز پیکارهای گروه "الف" در مشهد دنبال می‌شود که طی آن سه تیم داروسازی سهند ارس، آکادمی کشتی نادری خادم و امیدهای لرستان در دور رفت به رقابت خواهند پرداخت.

طبق برنامه دور رفت لیگ برتر کشتی آزاد، روز جمعه نیز رقابت‌های دور رفت گروه "ب" با حضور ۴ تیم ستارگان ساری، مقاومت، صنایع مازندران و خراسان جنوبی در مازندران پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی نیز هفته آینده با حضور ۱۶ تیم و در ۴ گروه آغاز می‌شود.