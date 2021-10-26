۳۵۷ زندانی جرائم غیرعمد در اصفهان آزاد شدند

علیرضا بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۳۵۷ نفر از زندانیان محکومیت‌های مالی و جرایم غیرعمد از ابتدای سال جاری تا کنون از محل کمک‌های خیرین و ستاد دیه از زندان‌های استان آزاد شدند.

وی مجموع بدهی این تعداد زندانی آزاد شده را بالغ بر ۱۲۲ میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: ۱۴ نفر از محبوسان بانوان بودند که با حمایت خیرین نوع‌دوست و ستاد دیه از بند رهایی یافتند.

مدیرکل زندان‌های استان اصفهان ادامه داد: ۴۷ درصد از مجموع این بدهی یعنی بالغ بر ۵۶ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان از طریق اخذ گذشت شکات، ۲۰ درصد از طریق اعسار یعنی بالغ بر ۲۳ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان و ۳۴ درصد از طریق تسهیلات بانکی، آورده مددجویان و کمک خیران به صورت بلاعوض تأمین شده است.

بابایی با اشاره به اینکه ۵۰ نفر از محکومان مالی و جرایم غیر عمد در مهرماه ۱۴۰۰ از زندان آزاد شدند، ابراز داشت: تعداد ۲۵ نفر از زندانیان به مناسبت میلاد رسول اکرم (ص) آزاد شدند که هشت نفر از آنها با بدهی بالغ بر ۶۸۰ میلیون تومان در بازداشت بودند و با پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان توسط خیر شاهین شهری و مابقی از طریق ستاد دیه، اخذ گذشت و اعسار تأمین و از زندان رهایی یافتند.