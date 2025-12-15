۶۱۴ زندانی جرایم غیرعمد در اصفهان تا پایان آبان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد جعفری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات ستاد دیه استان اصفهان اظهار کرد: ۶۱۴ زندانی جرایم مالی و غیرعمد با مجموع بدهی بیش از یکهزار و ۹۷۴ میلیارد تومان تا پایان آبانماه سال جاری در استان اصفهان از بند رهایی یافتند.
وی ابراز کرد: از مجموع بدهی این زندانیان، حدود ۱۹۲ میلیارد تومان از طریق اخذ گذشت شکات، نزدیک به ۳۷ میلیارد تومان آورده و نقدینگی محکومان، یکهزار و ۶۴۵ میلیارد تومان پذیرش اعسار، بیش از ۳۲ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و بالغ بر ۶۸ میلیارد تومان کمکهای بلاعوض ستاد دیه و خیران تأمین شده است.
پذیرش اعسار زندانیان جرایم غیرعمد ۸۳ درصد رشد داشته است
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه پذیرش اعسار محکومان در این دوره با رشد قابل توجه ۸۳ درصدی همراه بوده است، افزود: از مجموع زندانیان آزاد شده، ۵۷۴ نفر مرد و ۴۰ نفر زن بودند.
وی ضمن قدردانی از مشارکت مردم نیکوکار استان تصریح کرد: همراهی خیران و شهروندان نوعدوست اصفهانی همواره نقش مؤثری در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و بازگشت آنان به آغوش خانواده داشته است.
جعفری به برگزاری پویش «مهر فاطمی» همزمان با ایام شهادت و ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد و گفت: در قالب این پویش، ۱۸ زندانی زن جرایم غیرعمد با مجموع بدهی نزدیک به ۱۷ میلیارد تومان از زندانهای استان آزاد شدند.
