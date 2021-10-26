حرکت ذوب آهن اصفهان در مسیر توسعه با تولید محصولات جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ذوب آهن اصفهان، ذوب آهن اصفهان در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ با وجود کمبود مواد اولیه و بحران آب، در تولید چدن مذاب ۱۰ درصد نسبت به ۶ ماهه اول سال گذشته رشد داشت و ۱۲ محصول جدید نیز به سبد محصولات این مجتمع عظیم صنعتی اضافه شد.

منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیان این مطلب گفت: با جهش قابل توجه درآمد، سود خالص این شرکت رشد چشمگیری نسبت به ۶ ماهه اول سال گذشته داشته است.

وی افزود: میزان صادرات ۶ ماهه اول سال جاری این مجتمع عظیم صنعتی نیز ۶۰۵ هزار و ۶۰۶ تن می‌باشد که ارزش دلاری آن ۱۰۵ درصد و تناژ آن ۳۱ درصد رشد داشته است.

افزایش سود خالص

در شش ماهه سال اول جاری تقریباً ۹۰ درصد سود سال ۱۴۰۰ در ذوب آهن اصفهان ثبت شد و برای اولین بار حاشیه سود شرکت به بالای ۱۰ درصد رسید. شرکت ذوب آهن اصفهان در ۶ ماهه منتهی به شهریور برای هر سهم ۳۳۱ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۲۷۰ درصدی داشته است. سود ناخالص با رشد ۱۹۵ درصدی به ۳,۹۳۰ میلیارد تومان و سود خالص به ۲,۰۳۶ میلیارد تومان رسید.

پروژه‌های توسعه

ذوب آهن اصفهان در ۶ ماهه اول سال جاری ۶پ روژه جهت تأمین پایدار آب کارخانه، ۲ پروژه جهت توسعه وبهینه سازی ظرفیت تولید و ۵ پروژه جهت اصلاح ساختار فنی کارخانه در دست اقدام دارد.

طراحی و تولید محصولات جدید

ذوب آهن اصفهان با اهداف وشاخص های برنامه‌ای خود هر سال تعدادی از پروژه‌های طراحی و توسعه محصول جدید را آغاز و در طی آن، محصولات جدید فولادی در رده فولادهای صنعتی و ساختمانی را تولید و عرضه می‌نماید که در این راستا در شش ماهه ابتدای سال جاری و مطابق با اهداف استراتژیک تعریف شده اقدامات زیر انجام شده است:

۱. میلگرد آجدار، قطر ۱۲، مارک DIN۴۸۸B۵۰۰B

۲. میلگرد ساده قطر ۳۰ مارک ۷۰Cr۲

۳. کلاف قطر ۷.۵ کششی مارک SAE۱۰۰۸

۴. تیرآهن سبک M سایز ۱۴، مارک ۳۷

۵. میلگرد ساده، سایز ۵۰، مارک ۷۰CR۲

۶. میلگرد ساده، سایز ۶۰، مارک ST-۳۷

۷. تیرآهن بال شیبدار، سایز ۲۰، مارک ۵۲

۸. میلگرد ساده، قطر ۸۰، مارک ۳۱MN۵

۹. بیلت ۱۳۰*۱۳۰ مارک C۸۲D۲

۱۰. بیلت ۱۳۰*۱۳۰ مارک C۸۲D۲+CR

۱۱. آرک تونلی TH۳۶ مارک ۳۱MN۴

۱۲. ریل UIC۵۰

دستاوردهای مهم ذوب آهن اصفهان در نیمه نخست سال جاری

- انتخاب ذوب آهن به عنوان بنگاه اقتصادی ممتاز وزارت کار

- انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی کوره بلند شماره ۲

- تقدیر استاندار از مدیریت ذوب آهن به عنوان کارفرمای سلامت محور استان

- بومی سازی چرخ و محور قطارهای های مانوری در پویش بازرگان ذوب آهن

- کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب با اجرای طرح‌های توسعه

- تولید میلگرد ۵۰ مارک ۷۰CR۲ با ارزش افزوده بالا جهت تأمین نیاز کشور

- تولید ریل مترو ۵۴E۱ جهت مترو تهران

- تولید آرک معدن TH۳۶

- صادرات اولین محموله آرک معدن V۲۱

- تولید میلگرد آلیاژی ۳۰

- کسب تندیس طلایی و گواهینامه برند سبز

- بارگیری مواد فله‌ای از کشتی به واگن و ارسال به ذوب آهن

- دستیابی به رکورد تولید ۲۵ ساله کلاف

جوایز، گواهینامه‌ها و تقدیرنامه‌های اخذ شده توسط شرکت

- کسب تندیس طلایی و گواهینامه برند سبز

- تمدید اعتبار و صدور گواهینامه‌های سیستم‌های مدیریتی استاندارد شرکت

- انتخاب شرکت ذوب آهن به عنوان بنگاه اقتصادی ممتاز وزارت کار

- دریافت تندیس زرین رضایت مندی مشتری

- صدور مجدد گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست

- تقدیر استاندار اصفهان از مدیریت ذوب آهن به عنوان کارفرمای سلامت محور نمونه استان

- دریافت نشان عالی روابط عمومی از صنعت روابط عمومی ایران

- تقدیر مدیرکل امور مالیاتی استان از اقدامات مبارزه با پول شویی ذوب آهن اصفهان.

- تقدیر وزیر راه و شهرسازی از زحمات بی دریغ مدیریت و کارکنان ذوب آهن اصفهان.

- کسب عنوان تعاونی برتر ملی برای دومین بار، توسط تعاونی مصرف کارکنان دریافت تندیس زرین و لوح تقدیر در بزرگترین گردهمایی مدیران صنعت و تجارت