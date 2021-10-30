به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ذوب آهن اصفهان، مهدی نصر معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت ذوب آهن اصفهان در خصوص پروژه احداث کوره پاتیلی شماره ۳ (LF۳) و بازسازی کوره پاتیلی شماره یک (LF۱) گفت: به منظور افزایش ظرفیت تولید در بخش فولادسازی و همچنین ضرورت تولید فولادهای کیفی به خصوص تولید فولاد ریل و با توجه به ظرفیت گرمایی پایین و اتلاف انرژی و زمان در کوره پاتیلی شماره یک، به صورت EPC با همکاری شرکت مهندسی بین‌المللی فولاد تکنیک به تعریف و اجرای پروژه احداث کوره پاتیلی جدید شماره ۳ و بازسازی کوره پاتیلی شماره یک اقدام شد.

نصر اظهار کرد: در این طرح ضمن بازسازی و افزایش توان تجهیزات و ظرفیت گرمایی کوره پاتیلی شماره یک، با احداث کوره پاتیلی شماره ۳ با ظرفیت ۱۳۰ تن، دمای مورد نیاز جهت ارسال فولاد مذاب توسط پاتیل به ریخته‌گری‌ها فراهم می‌آید. در این فرایند افت دما در زمان توقف پاتیل‌ها بعد از عملیات کنورتورها جبران می‌شود و توقف کنورتورها و ذوب‌های تخلیه شده از آن‌ها در کارگاه ریخته‌گری کاهش یافته و در نتیجه سرعت و ظرفیت تولید افزایش می‌یابد. این طرح هم اکنون با پیشرفت ۳۰ درصدی در مرحله تأمین و ساخت تجهیزات و اجرای فعالیت‌های سیویل است.

وی با اشاره به حجم بالغ بر ۶۰۰ تنی تجهیزات و اسکلت فلزی طرح و پیشرفت ۳۶ درصدی فعالیت‌های ساختمانی افزود: عمده تجهیزات اصلی و حساس پروژه از قبیل سیستم هیدرولیک، ترانسفورماتور، بازوی الکترود، تجهیزات پست ۶۳ کیلوولت، سیستم PFC و ریداندانت، تابلوهای اصلی اتاق کنترل و تجهیزات ابزار دقیق حساس با تأمین کنندگان خارجی و داخلی سفارش گذاری گردیده و در مرحله ساخت می‌باشد. همچنین ساخت اسکلت فلزی، تابلوهای برق و … درکارگاه های ساخت پیمانکار در حال تکمیل و ارسال به سایت پروژه است.

