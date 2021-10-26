امیرحسین زارع مدال طلای جهانی خود را به موزه آستان قدس اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که با حضور مالک رحمتی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی و علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی برگزار شد، امیرحسین زارع قهرمان وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد، مدال طلای خود که مهرماه امسال در مسابقات جهانی کشتی آزاد کسب کرده بود را به آستان حضرت رضا (ع) اهدا کرد.

زارع پس از کسب مدال طلای مسابقات جهانی گفته بود لایق موزه امام رضا (ع) فقط طلاست، من در بازگشت به ایران، مدال طلای جهانم را به مشهد خواهم برد تا ضمن زیارت امام رضا (ع)، این مدال را تقدیم موزه کنم.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم، ضمن تبریک این موفقیت جهانی به قهرمان سنگین وزن کشتی آزاد کشورمان، اهدای مدال به موزه آستان قدس توسط ورزشکاران را نشانه‌ای از ارادت آنان به حضرت رضا (ع) دانست و اظهار کرد: بزرگ‌ترین افتخار ما و همه مردم ایران این است که زیر سایه امام هشتم (ع) زندگی می‌کنیم و وظیفه داریم به هر شکل و میزانی که در توانمان هست، شکرانه این نعمت را به جا آوریم.

وی تصریح کرد: بزرگ‌ترین افتخار همه ما نوکری اهل بیت (ع) است و ورزشکاران و قهرمانان عزیز ما همچون امیرحسین زارع نیز با اهدای مدال‌های قهرمانی خود به موزه آستان قدس رضوی، بر این افتخار مهر تأیید می‌زنند و دلبستگی خود را ثابت می‌کنند.