فصل جدیدی در روابط ایران و تاجیکستان آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی سه‌شنبه شب در دیدار «سراج‌الدین مهرالدین» وزیر امور خارجه تاجیکستان با بیان اینکه دو کشور و دو ملت از اشتراکات تاریخی، دینی و فرهنگی عمیقی برخوردار هستند، گفت: باید از این ظرفیت‌ها برای تحکیم و تقویت روابط و همکاری نزدیک‌تر و گسترده‌تر استفاده کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین ایران و تاجیکستان، گفت: در سفر اخیر به تاجیکستان فصل جدیدی در روابط دوجانبه آغاز شد که باید از این فرصت در راستای منافع دو ملت استفاده کنیم.

رئیسی در ادامه به اهمیت همکاری کشورهای همسایه به ویژه ایران و تاجیکستان برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان اشاره کرد و گفت: به دنبال تشکیل دولت فراگیر، متشکل از همه اقوام و گروه‌های سیاسی افغان هستیم.

وی تصریح کرد: باید دولت فراگیری در افغانستان وجود داشته باشد که بتواند امنیت افغانستان را تضمین کند و به جنگ و خونریزی و برادرکشی خاتمه دهد.

رئیس‌جمهور گفت: حوادث تروریستی در افغانستان دل هر انسانی را به درد می‌آورد و تردیدی وجود ندارد که آمریکایی‌ها در این‌گونه حوادث دست دارند و نمی‌خواهند مردم افغان به آرامش و امنیت برسند.

وی ابراز امیدواری کرد: نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان بتواند به هماهنگی و گفتمان مشترکی در شکل‌گیری دولتی فراگیر در افغانستان بینجامد.

«سراج‌الدین مهرالدین» وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز در این دیدار سفر آیت‌الله رئیسی به کشورش را آغاز فصل نوینی در روابط دو کشور توصیف کرد و گفت: مصمم هستیم سطح روابط و همکاری‌ها با تهران را هر چه بیشتر افزایش دهیم و توافقات صورت گرفته را اجرایی و نهایی کنیم.

وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت: تاجیکستان باور دارد عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای آثار و برکات فراوانی دارد و به تأمین صلح و ثبات در منطقه کمک می‌کند.

مهرالدین با اشاره به نگرانی‌های تاجیکستان درباره اوضاع افغانستان، گفت: در افغانستان باید دولتی روی کار بیاید که به همه اقوام و مردم افغان احترام بگذارد.