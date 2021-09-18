تشکیل دولت فراگیر تنها راه بازگشت آرامش به افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه دیدارهای رسمی خود شب گذشته با سراج‌الدین مهرالدین دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن تشکر از مساعدت‌های دولت و رئیس جمهور تاجیکستان در پذیرش عضویت ایران در سازمان شانگهای از گسترش همکاری‌های دو کشور در تمامی زمینه‌ها حمایت کرد.

امیرعبداللهیان با توجه به اشتراکات دینی، تاریخی، فرهنگی و زبانی دو کشور بر لزوم توسعه هرچه بیشتر همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد.

وزیر امورخارجه با اشاره به وضعیت افغانستان، تشکیل دولت کاملاً فراگیر با حضور نمایندگان کلیه اقوام از جمله تاجیک، پشتون، هزاره و سایرین را تنها راه بازگشت ثبات، آرامش و توسعه این کشور دانست.

وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز ضمن تبریک پذیرش عضویت ایران در سازمان شانگهای، این تحول را فرصت جدیدی برای گسترش همکاری‌های ایران و تاجیکستان دانست‌.

وی با اشاره به تحولات افغانستان، در خصوص ضرورت کمک‌های بشردوستانه به مردم این کشور در شرایط کنونی، بر ایده تشکیل دولتی فراگیر با مشارکت همه اقوام تاکید کرد.