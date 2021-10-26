به گزارش خبرنگار مهر، منصور کبگانیان در حاشیه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با اشاره به دستور جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: دستور اصلی جلسه امروز موضوع سرانه پزشکی بود، به دلیل اینکه در سند آمایش آموزش عالی، حوزه سلامت یک بخش مهم محسوب می‌شود، نگرانی‌هایی از تعداد رو به افول پزشکان کشور وجود دارد. از سوی دیگر ما با پیری جمعیت مواجه هستیم و نگرانی‌هایی در این زمینه داریم.

وی با بیان اینکه همین مسئله شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر آن داشت که نسبت به این موضوع حساس شود افزود: بنابراین اقدامات کارشناسی بسیار دقیقی با حضور دستگاه‌های ذیربط انجام شد به طور مشخص تهدیداتی که در این حوزه وجود دارد در چند محور است که نخستین آن بحران پیری جمعیت است.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با بیان اینکه، در سنین بالا نیاز کشور به خدمات پزشکی بالاتر می‌رود، دومین محور و تهدید را بازنشستگی پزشکان بخصوص فارغ التحصیلان دهه شصت عنوان کرد و افزود: چراکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دهه شصت جهشی در جذب دانشجویان پزشکی داشتیم که این گروه در شرف بازنشستگی هستند.

کبگانیان تهدیداتی همچون مهاجرت بخشی از جامعه پزشکان به خارج از کشور و گردشگری سلامت را از دیگر دلایل ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع سرانه پزشکی عنوان کرد و افزود: با عدم رسیدگی به این موضوع این حوزه به طور حتم دچار لطماتی خواهد شد.

وی با بیان اینکه، برخی در رسانه‌ها اعتراضاتی به ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث سرانه پزشکی در کشور داشته‌اند، گفت: این افراد بدانند که ما با بررسی‌های دقیق علمی و میدانی به این مسئله ورود کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه، کشور ایران در منطقه و در گروه ۲۰ در حوزه پزشکی و دندانپزشکی جزو شش کشور آخر است افزود: این جایگاه به طور حتم زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست و نامناسب است.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با بیان اینکه، در حال حاضر به دلیل آمارهای متناقض میزان موجود و مطلوب پزشک در کشور بایستی ارزیابی شود، تاکید کرد: میزان مطلوب و نحوه جبران این میزان کمبود باید ارزیابی شود.

وی با بیان اینکه، میزان پزشکان موجود طبق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نقشه راه درمان حدود ۱۰۰ هزار نفر است افزود: البته این آمار اختلافاتی با آمار سازمان نظام پزشکی دارد که حدود ۱۴۷ هزار نفر است و به نظر در برخی آمارها تنها پزشکان دارای مجوز محاسبه شده‌اند.

کبگانیان ادامه داد: بر اساس اسناد مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز که مورد استفاده ما بوده است، تعداد دندانپزشک در کشور ۲۹ هزار ۷۰۰ نفراست.

وی گفت: اگر بخواهیم میزان مطلوب تعداد پزشک در کشورمان را در مقایسه با کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم، این عدد بایستی از ۱۰۰ هزار نفر موجود حدوداً به ۱۸۰ هزار نفر افزایش یابد.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور یاد آورشد: اگر بخواهیم در ۱۰ سال آینده جزو کشورهای پیشرفته باشیم که این به طور حتم یکی از اسناد و اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی است، این میزان باید به ۳۰۰ هزار نفر افزایش یابد.

وی گفت: بر همین اساس و برای خروج از بحران سرانه پزشک در کشور طی پنج سال آینده بایستی حداقل در رشته پزشکی در سال ۳ هزار نفر و در رشته دندانپزشکی نیز حداقل ۵۰۰ نفر به دانشجویان ورودی دانشگاه‌های کشور اضافه شود.

کبگانیان افزود: البته برخی اعضا در این جلسه امروز معتقد بودند که بایستی بیشتر از اعداد مذکور دانشجویان ورودی رشته پزشکی به دانشگاه‌ها را شاهد باشیم به همین دلیل هنوز تصویب نشده است اما ما کار را شروع کرده‌ایم و به دلیل اهمیت موضوع در جلسه بعدی نیز این موضوع برای رسیدن به جمع بندی نهایی ادامه خواهد داشت.

با بیان اینکه در پیش از دستور جلسه امروز از برگزاری موفق جایزه مصطفی توسط معاونت علمی و فناوری تقدیر شد افزود: این جایزه در سطح بین المللی به یک جایزه ویژه تبدیل شده و دانشمندان کشورهای اسلامی را متوجه پیشرفت‌های علمی ایران و جهان اسلام کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه، همچنین در پیش از دستور جلسه امروز شورای راهبری نقشه جامع علمی کشور، سند ملی تحول امنیت غذایی کشور اعلام وصول شد گفت: این مسئله مبحثی بسیار مهم است و مقام معظم رهبری نیز از سال‌های پیش بر آن تاکید داشته‌اند

کبگانیان با بیان اینکه، سند ملی تحول امنیت غذایی کشور نیازمند برنامه ریزی و طراحی در چندین محوراست، فراهم بودن غذا، دسترسی عادلانه دهک‌های مختلف به تغذیه مناسب، مصرف و سلامت و همچنین ثبات و پایداری را از جمله این محورها برشمرد.

وی با بیان اینکه، در حال حاضر سطح سواد کشاورزی در کشور پایین است، بیکاری فارغ التحصیلان این رشته و پایین بودن راندمان آبیاری که ۴۵ درصد است و اسراف آب را از جمله آسیب‌ها و موانع حوزه کشاورزی عنوان کرد.

کبگانیان افزود: خوشبختانه با تشکیل کمیسیون فناوری با حضور مسؤولان مرتبط اولین بررسی این سند در شورای ستاد نقشه جامع علمی انجام شد و قرار شد مجدداً با نکاتی که مطرح شد در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و پس از نهایی سازی در این ستاد بعنوان یک سند ملی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ابلاغ شود.

وی همچنین با اشاره به اعلام وصول «آئین نامه بهره گیری از خدمات متخصصان و کارآفرینان خارج از کشور» بعنوان بخشی از برنامه حمایت از نخبگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: این آئین نامه جزو مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ابلاغ شده بود و برای اقدامات کارشناسی تحویل ستاد نقشه جامع علمی کشور شد.