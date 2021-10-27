رژیم غذایی حاوی اسیدهای آمینه به پیشگیری از زوال عقل کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، مصرف پروتئین برای حفظ عملکرد مغز در افراد مسن بسیار حیاتی شناخته شده است. اکنون محققان با استفاده از مدل موش‌های آزمایشگاهی مبتلا به بیماری آلزایمر نشان داده‌اند که مصرف مجموعه خاصی از اسیدهای آمینه می‌تواند از مرگ سلول‌های مغزی جلوگیری کند، از اتصالات بین آنها محافظت کند و التهاب را کاهش دهد، در نتیجه عملکرد مغز را حفظ کند.

تحقیقات آنها نشان می‌دهد که این ترکیب اسید آمینه موسوم به آمینو LP۷ می‌تواند از پیشرفت زوال عقل از جمله بیماری آلزایمر جلوگیری کند.

زوال عقل که شامل از دست دادن شدید عملکرد شناختی است، به دلیل انواع اختلالات از جمله بیماری آلزایمر ایجاد می‌شود. بر اساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت، سالانه تقریباً ۱۰ میلیون نفر در سراسر جهان به زوال عقل مبتلا می‌شوند که نشان دهنده تأثیر بالای روانی و اجتماعی این بیماری است. زوال عقل عمدتاً افراد مسن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در مطالعه اخیر، محققان ژاپنی نشان دادند که رژیم غذایی کم پروتئین می‌تواند انحطاط مغز را در مدل‌های موش‌های مبتلا به بیماری آلزایمر تسریع کند. مهمتر از همه، آنها دریافتند که آمینو LP۷- مکملی حاوی هفت اسید آمینه خاص- می‌تواند انحطاط مغز و پیشرفت زوال عقل را در این حیوانات کُند نماید.

دکتر «ماکوتو هیگوچی»، از مؤسسه ملی علوم و فناوری کوانتومی ژاپن و یکی از دانشمندان برجسته در این مطالعه، توضیح می‌دهد: «در افراد مسن، رژیم‌های غذایی کم پروتئین با حفظ عملکرد ضعیف مغز مرتبط است. اسیدهای آمینه بلوک‌های سازنده پروتئین‌ها هستند. بنابراین، ما می‌خواستیم بفهمیم که آیا مکمل با اسیدهای آمینه ضروری می‌تواند از مغز افراد مسن در برابر زوال عقل محافظت کند، و اگر بله، چه مکانیسم‌هایی به این تأثیر حفاظتی کمک می‌کند.»

تیم تحقیقاتی چگونگی تأثیر آمینو LP۷ بر علائم مختلف انحطاط مغز در مدل آلزایمر را بررسی کردند. موش‌های درمان نشده دارای سطح بالایی از انحطاط پیشرونده مغز بودند، اما درمان با آمینو LP۷ مانع از مرگ نورون‌ها شد و در نتیجه انحطاط مغز را کاهش داد.

محققان می‌گویند: «این نتایج نشان می‌دهد که اسیدهای آمینه ضروری می‌توانند به حفظ تعادل در مغز و جلوگیری از زوال مغز کمک کنند.»

اگرچه مطالعه روی موش‌ها انجام شد، اما این امیدواری را به ارمغان می‌آورد که مصرف اسیدآمینه می‌تواند موجب کُندشدن روند پیشرفت زوال عقل در انسان از جمله بیماری آلزایمر شود.