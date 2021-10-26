بازشماری آرای بیش از ۲ هزار حوزه اخذ رای در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق از بازشماری آرای بیش از ۲ هزار حوزه رأی گیری انتخابات پارلمانی اخیر این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، کمیساریای انتخابات عراق اعلام کرد که در پی اعتراضات به نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در این کشور آرای بیش از ۲ هزار حوزه رأی گیری در این انتخابات به صورت دستی بازشماری می‌شود.

در بیانیه کمیساریای انتخابات عراق آمده است که این کمیساریا کار بررسی اعتراضات به نتایج و تمام موضوعات متعلق به بررسی این اعتراضات را از روز دوشنبه انجام داده و تدابیر لازم درباره آنها اتخاذ شده است.

این کمیساریا افزود که تصمیم گرفته است در پی اعتراضات ارائه شده آرای بیش از ۲ هزار حوزه رأی در استان‌های مختلف عراق را باز کند.

کمیساریای انتخابات عراق افزود که کار بازشماری آرا روز چهارشنه از استان نینوا و از ساعت ۸ صبح الی ۵ عصر آغاز خواهد شد و پس از آن آرای استان بابل در روز پنج شنبه بازشماری می‌شود و بازشماری آرای بغداد هم روز جمعه انجام خواهد شد.