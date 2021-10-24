دخالت خارجی در انتخابات عراق محکوم است/ لزوم بازشماری دستی آرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، ائتلاف «فتح» عراق به رهبری «هادی العامری» به بیانیه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد که صحت انتخابات پارلمانی این کشور را تأیید کرده بود، واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، ائتلاف فتح در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرده است: طرف‌های خارجی را به عدم مداخله در امور داخلی عراق دعوت می‌کنیم. هرگونه دخالت خارجی در انتخابات عراق محکوم است.

ائتلاف مذکور در ادامه بیانیه خود در این زمینه آورده است: بازشماری دستی آرای تمام مراکز اخذ رأی، حقی است که هرگز از آن کوتاه نمی‌آییم. پیشتر نیز هادی العامری بر لزوم مسالمت آمیز بودن اعتراضات به نتایج انتخابات تأکید کرده بود.

اخیراً شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای مداخله جویانه اعلام کرد که صحت انتخابات عراق مورد تأیید این شورا است! «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر نیز از بیانیه شورای امنیت استقبال کرد. این بیانیه با اعتراض بسیاری از گروه‌های عراقی مواجه شده است.

شب گذشته نیز عراقی‌های معترض به نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام در نقاط مختلف این کشور دست به برگزاری تظاهرات زدند. روز گذشته کمیته سازماندهی تظاهرات علیه نتایج انتخابات پارلمانی عراق با صدور بیانیه‌ای، برای کمیساریای عالی انتخابات عراق ضرب الاجل تعیین کرد.

کمیته سازماندهی تظاهرات علیه نتایج انتخابات پارلمانی عراق در بیانیه مذکور اعلام کرده است که تنها ۷۲ ساعت به کمیساریای عالی انتخابات برای بازگرداندن آراء مسروقه مردم فرصت می‌دهد.

پیشتر اعلام شد که شورای کمیساریای عالی انتخابات عراق بازشماری دستی آرای شهروندان عراقی در استان‌های مختلف این کشور را نپذیرفته است. این در حالی است که چندی پیش کمیساریای عالی انتخابات وقوع ۷ تخلف در جریان برگزاری انتخابات پارلمانی را تأیید کرده بود. شورای کمیساریای عالی انتخابات عراق اعلام کرده است که به جز چند شعبه اخذ رأی در کرکوک، بازشماری آراء در هیچیک از شعب اخذ رأی در استان‌های مختلف انجام نخواهد شد.

پیشتر کمیساریای عالی انتخابات این کشور بیانیه‌ای را در خصوص روند رسیدگی به اعتراضات و شکایات نسبت به فرایند اخذ رأی در انتخابات پارلمانی، صادر کرد. کمیساریای عالی انتخابات عراق در این زمینه اعلام کرده است: ۷ اعتراض در ارتباط با تخلفات در حوزه‌ها و شعب اخذ رأی در جریان انتخابات پارلمانی زودهنگام مورد تأیید است.

در بیانیه مذکور آمده است: ۱۸۱ اعتراض و شکایت به کمیساریای عالی انتخابات ارائه شد که از مجموع این شکایات ۱۷۴ مورد رد شد و ۷ شکایت مورد تأیید قرار گرفت. کمیساریای عالی انتخابات عراق اضافه کرد که ۲ مورد از اعتراض‌های پذیرفته شده مربوط به حوزه‌های انتخاباتی بغداد، یک مورد در بصره، یک مورد در اربیل و ۳ مورد در نینوا بوده است.

در این بیانیه همچنین آمده است: صندوق‌های حوزه‌های انتخاباتی مذکور مطابق با ماده ۳۸ قانون انتخابات بازگشایی و با حضور نامزدهای رقیب در این شعب بازشماری خواهند شد. پیش از آن نیز «شیخ محمد الصهیود» عضو ائتلاف «دولت قانون» عراق گفته بود: حجم شکایات از تخلفات در انتخابات پارلمانی بی سابقه بوده است.